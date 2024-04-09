СБУ заявила о задержании соратницы Шария, пытавшейся "сорвать" мобилизацию в Украине

Задержание женщины (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области соратницу пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, которая, по данным спецслужбы, пыталась "сорвать" мобилизацию в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

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По словам спецслужб, женщина распространяла фейки о Силах обороны и восхваляла российского диктатора Владимира Путина в соцсетях.

Отмечается, что задержанная скрывалась вблизи Одессы как переселенка из Николаева, входила в "актив" запрещенной в Украине "партии Шария" и сотрудничала с российской разведкой.

Следуя вражескому указанию, по данным следствия, женщина администрировала Telegram-канал, где дискредитировала призыв на службу в ВСУ и призвала украинцев уклоняться от мобилизации.

Также задержанная пыталась популяризировать кремлевский режим и оккупационные группировки россиян, отметили в пресс-службе органа.

Женщина поддерживала связь с оккупантами через своих отца и брата, которые к началу полномасштабного вторжения перебрались в Россию, а после захвата левобережья Херсона добровольно присоединились к местному "филиалу" оккупационного МВД РФ, сообщили правоохранители.

По данным СБУ, перед публикацией деструктивного контента женщина согласовывала его с одним из российских спецслужбистов, присылавшем ей перечень актуальных тем, которые должны были освещаться в подконтрольном информресурсе. За сотрудничество со спецслужбами РФ женщина получала от них "гонорар".

Задержанной сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и препятствовании законной деятельности ВСУ. В настоящее время она находится под стражей. В случае доказательства вины женщина может попасть за решетку на срок до 12 лет.

Фото: СБУ

26 марта в СБУ сообщили о разоблачении и задержании российского приспешника, действовавшего в группировке "Хортица", которую тогда возглавлял нынешний главком Сырский.

28 марта украинские спецслужбы сообщили о задержании агента РФ, который хотел скорректировать ракетный удар по военному госпиталю и теплоэлектростанции в Днепре.

В СБУ сообщили о задержании киевлянина, который, изображая капеллана, пытался присоединиться к одной из бригад Десантно-штурмовых войск и шпионить за украинскими защитниками.

5 апреля в СБУ заявили о задержании двух иностранцев, которые готовили удар по украинским военным в Одесской области.

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