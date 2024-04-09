СБУ заявила про затримання соратниці Шарія, яка намагалась "зірвати" мобілізацію в Україні

Затримання жінки (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала на Одещині соратницю проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, яка, за даними спецслужби, намагалась "зірвати" мобілізацію в Україні. Про це повідомили у пресслужбі органу.

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За словами спецслужбовців, жінка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла російського диктатора Володимира Путіна у соцмережах.

Зазначається, що затримана переховувалась поблизу Одеси як переселенка з Миколаївщини, входила до "активу" забороненої в Україні "партії Шарія" та співпрацювала з російською розвідкою.

Виконуючи ворожу вказівку, за даними слідства, жінка адмініструвала Telegram-канал, де дискредитувала призов до служби в ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.

Також затримана намагалася популяризувати кремлівський режим та окупаційні угруповання росіян, зазначили в пресслужбі органу.

Жінка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька та брата, які до початку повномасштабного вторгнення перебралися до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої "філії" окупаційного МВС РФ, повідомили правоохоронці.

За даними СБУ, перед публікацією деструктивного контенту жінка погоджувала його з одним із російських спецслужбовців, який надсилав їй перелік актуальних тем, що мали висвітлюватися у підконтрольному інформресурсі. За співпрацю зі спецслужбами РФ жінка отримувала від них "гонорар".

Затриманій повідомили про підозру у колабораційній діяльності та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення провини, жінка може потрапити за ґрати на строк до 12 років.

Фото: СБУ

26 березня в СБУ повідомили про викриття та затримання російського поплічника, який діяв в угрупованні "Хортиця", яке тоді очолював нинішній головком Сирський.

28 березня українські спецслужбовці повідомили про затримання агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по військовому шпиталю та теплоелектростанції у Дніпрі.

У СБУ повідомили про затримання киянина, який, удаючи капелана, намагався приєднатись до однієї з бригад Десантно-штурмових військ та шпигувати за українськими захисниками.

5 квітня в СБУ заявили про затримання двох іноземців, які готували удар по українських військових на Одещині.

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