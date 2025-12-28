Президент: Сейчас самые активные дипломатические дни. Многое может решиться до Нового года
Президент Владимир Зеленский анонсировал, что до конца 2025 года могут произойти определенные изменения, потому что сейчас идет активная дипломатическая работа. Об этом он заявил, находясь в США перед встречей с американским президентом Дональдом Трампом.
"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения – зависит от партнеров", – сказал он.
Подробностей президент не раскрыл. Зато сообщил, что за прошедшую неделю Россия выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов по Украине. Прежде всего объектами атак была энергетическая инфраструктура.
Зеленский отметил, что ремонтные бригады и экстренные службы работают в режиме 24/7. И так же должны работать санкции против России и другие формы политического давления.
- Вечером 27 декабря президент Зеленский рассказал, о чем намерена говорить с Трампом во Флориде. Основные темы – $100 млрд помощи от Еврокомиссии и гарантии безопасности.
- Трамп перед встречей с украинским коллегой заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.
- Вечером 27 декабря делегация Украины прибыла во Флориду. Встреча Зеленского и Трампа перенесли на два часа раньше.
