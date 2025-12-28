Президент: Сейчас самые активные дипломатические дни. Многое может решиться до Нового года

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что до конца 2025 года могут произойти определенные изменения, потому что сейчас идет активная дипломатическая работа. Об этом он заявил, находясь в США перед встречей с американским президентом Дональдом Трампом.

"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения – зависит от партнеров", – сказал он.

Подробностей президент не раскрыл. Зато сообщил, что за прошедшую неделю Россия выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов по Украине. Прежде всего объектами атак была энергетическая инфраструктура.

Зеленский отметил, что ремонтные бригады и экстренные службы работают в режиме 24/7. И так же должны работать санкции против России и другие формы политического давления.