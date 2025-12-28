Президент: Зараз найактивніші дипломатичні дні. Багато що може вирішитися до Нового року
Президент Володимир Зеленський анонсував, що до кінця 2025 року можуть статися певні зміни, бо наразі триває активна дипломатична робота. Про це він заявив, перебуваючи у США перед зустріччю з американським президентом Дональдом Трампом.
"Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення – залежить від партнерів", – сказав він.
Подробиць президент не розкрив. Натомість повідомив, що за минулий тиждень Росія випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів по Україні. Передусім об'єктами атак була енергетична інфраструктура.
Зеленський зазначив, що ремонтні бригади та екстрені служби працюють в режимі 24/7. І так само повинні працювати санкції проти Росії та інші форми політичного тиску.
- Увечері 27 грудня президент Зеленський розповів, про що має намір говорити з Трампом у Флориді. Основні теми – $100 млрд допомоги від Єврокомісії та гарантії безпеки.
- Трамп перед зустріччю з українським колегою заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить виключно від його рішення.
- Ввечері 27 грудня делегація України прибула до Флориди. Зустріч Зеленського і Трампа перенесли на дві години раніше.
