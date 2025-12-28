Президент: Зараз найактивніші дипломатичні дні. Багато що може вирішитися до Нового року

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував, що до кінця 2025 року можуть статися певні зміни, бо наразі триває активна дипломатична робота. Про це він заявив, перебуваючи у США перед зустріччю з американським президентом Дональдом Трампом.

"Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення – залежить від партнерів", – сказав він.

Подробиць президент не розкрив. Натомість повідомив, що за минулий тиждень Росія випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів по Україні. Передусім об'єктами атак була енергетична інфраструктура.

Зеленський зазначив, що ремонтні бригади та екстрені служби працюють в режимі 24/7. І так само повинні працювати санкції проти Росії та інші форми політичного тиску.