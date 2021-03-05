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Секретарь СНБО допустил, что за решением суда по Стерненко могут стоять заказчики

05.03.2021, 18:44
Секретарь СНБО допустил, что за решением суда по Стерненко могут стоять заказчики - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что за приговором суда общественному активисту Сергею Стерненко могут стоять заказчики. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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"Этот вопрос довольно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016 или 2017 годах, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем – что это за день и какой праздник кое-кто празднует", – сказал Данилов.

"Это – решение суда. Я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли за ним стоять какие-то заказчики", – добавил он.

Данилов отметил, что всех судей в один ряд ставить нельзя, но отдельные их решения являются "кричащими".

"Бывают странные вещи, когда за одно и то же преступление один судья может дать семь лет тюрьмы, а другой – освободить от уголовной ответственности. Это проблема, которую сложно объяснить обществу. Кроме того, у нас судебные дела могут тянуться годами, пять-шесть лет... Ненормально, когда человек семь-восемь лет находится под следствием и не знает, каким будет приговор", – сказал секретарь СНБО.

Ранее сам Стерненко назвал заказчиками приговора замглавы Офиса президента Олега Татарова, генпрокурора Ирину Венедиктову, мэра Одессы Геннадия Труханова и президента Владимира Зеленского, "который их покрывает". 

  • 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Обвинительный акт был передан в суд прокуратурой еще в 2016 году, однако суд принял решение только сейчас. Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой". В ОП это отрицают.
  • Сегодня судья отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения Стерненко, его увезли в СИЗО.
Вадим Ребрина
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Сергей Стерненко Алексей Данилов
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