Секретарь СНБО допустил, что за решением суда по Стерненко могут стоять заказчики

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что за приговором суда общественному активисту Сергею Стерненко могут стоять заказчики. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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"Этот вопрос довольно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016 или 2017 годах, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем – что это за день и какой праздник кое-кто празднует", – сказал Данилов.

"Это – решение суда. Я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли за ним стоять какие-то заказчики", – добавил он.

Данилов отметил, что всех судей в один ряд ставить нельзя, но отдельные их решения являются "кричащими".

"Бывают странные вещи, когда за одно и то же преступление один судья может дать семь лет тюрьмы, а другой – освободить от уголовной ответственности. Это проблема, которую сложно объяснить обществу. Кроме того, у нас судебные дела могут тянуться годами, пять-шесть лет... Ненормально, когда человек семь-восемь лет находится под следствием и не знает, каким будет приговор", – сказал секретарь СНБО.

Ранее сам Стерненко назвал заказчиками приговора замглавы Офиса президента Олега Татарова, генпрокурора Ирину Венедиктову, мэра Одессы Геннадия Труханова и президента Владимира Зеленского, "который их покрывает".

23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Обвинительный акт был передан в суд прокуратурой еще в 2016 году, однако суд принял решение только сейчас. Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой". В ОП это отрицают.

Сегодня судья отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения Стерненко, его увезли в СИЗО.

Вадим Ребрина

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