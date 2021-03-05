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Дело о нападении. Стерненко привезли в Приморский суд Одессы – трансляция заседания видео

05.03.2021, 14:15
Сергей Стерненко (скриншот видео Телеканал Прямий, YouTube)
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обновлено

Общественного деятеля Сергея Стерненко привезли в Приморский суд Одессы. Трансляцию показывают на странице активиста в Facebook и телеканале Прямой.

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Как отмечается на странице активиста в Facebook, судебное заседание проходит по делу о "самозащите" Стерненко. В нем активиста подозревают в якобы умышленном убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова.

Сообщается, что адвокаты будут просить освободить Стерненко из СИЗО, в котором он находится после вынесения ему приговора по делу о похищении в 2015 году райдепутата Сергея Щербича.

"Сергея посадили приговором, который не вступил в законную силу, но, к сожалению, уже выполняется. Однако подача апелляционной жалобы приостанавливает исполнение такого приговора (ст. 400 УПК). Сергей подал апелляционную жалобу на этот приговор", – объясняется позиция адвокатов в сообщении.

ОБНОВЛЕНО В 14:25. Судьи отказывались рассматривать требование адвокатов об освобождении Стерненко из СИЗО, мотивируя это тем, что сегодня рассматривается другое дело. В то же время адвокаты утверждали, что рассмотреть этот вопрос может любой судья. В итоге суд принял к ведому заявление адвоката и перешел к слушанию дела о гибели Кузнецова. Адвокаты заявили отвод одному из судей.

Также Стерненко выпустили из камеры, разрешив ему присоединиться к адвокатам, передает из зала суда Суспільне. Активист во время перерыва общался с прессой, а потерпевшая сторона в это время включала музыку.

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Стерненко в частности говорил, что удивляется отсутствию реакции президента Владимира Зеленского на его приговор по делу Щербича после акций протеста. "Если Зеленский не проявит инициативу, это прежде всего будет бить по нему", – считает активист.

Стерненко также повторил, что, по его мнению, на судью надавили и заставили переписать приговор.

  • 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой". В ОП это отрицают.
  • 27 февраля в Киеве прошла акция, на которой требовали освободить Стерненко и политзаключенных, а также провести судебную реформу. Возле Офиса президента митинг прошел спокойно, однако позже протестующие забросали файерами Офис генпрокурора. Столкновений с полицией не было.

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Трансляция – Телеканал Прямий/YouTube 

ОБНОВЛЕНО В 14:15. Судьи отказывались рассматривать требование адвокатов об освобождении Стерненко из СИЗО, мотивируя это тем, что сегодня рассматривается другое дело. В то же время адвокаты утверждали, что рассмотреть этот вопрос может любой судья.

В итоге суд принял к ведому заявление адвоката и пришел к слушанию дела о гибели Кузнецова.

Стерненко также выпустили из камеры, разрешив ему присоедениться к адвокатам, передает из зала суда Суспільне. Активист во время перерыва общался с прессой, а потерпевшая сторона в это время включала музыку.

Стерненко в частности говорил, что удвиляется отсутствию реакции президента Владимира Зеленского на его приговор по делу Щербича после акций протеста. Если Зеленский не проявит инициативу, это прежде всего будет бить по нему, – считает активист.

Стерненко также повторил, что, по его мнению, на судью надавили, заставив переписать приговор.

Марк Сировой
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Сергей Стерненко приговор сизо тюрьма адвокат иван кузнецов
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