Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 20 декабря

Российская атака на Киев, взрыв военно-транспортного Ан-72 под Москвой, новые украинские послы и другие новости за 20 декабря

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

1. Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву: один погибший и 10 пострадавших – фото. Россия ударила по Киеву утром 20 декабря, предварительно, ракетами "Кинжал" и "Искандер". Есть погибший и пострадавшие.

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2. На аэродроме под Москвой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72 – видео ГУР. На прошлой неделе, 12 декабря, на аэродроме под Москвой взорвался российский военно-транспортный самолет. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

3. Центральный офис Sense Bank в Киеве пострадал в результате ракетной атаки РФ – фото. Сегодня, 20 декабря, во время ракетной атаки России было повреждено здание центрального офиса Государственного Sense Bank, расположенного в бизнес-центре "Торонто-Киев" в столице. Об этом сообщает пресс-служба банка.

4. В российском Рыльске заявили о массированном обстреле: горят автомобили, разбиты здания – видео. В России жаловались на обстрелы якобы со стороны Украины города Рыльска Курской области, в которой украинские военные контролируют около 800 кв. км территории.

5. "Сільпо" потеряло склад и товары на 400 млн грн из-за ночной атаки "шахедов". В результате атаки беспилотников 20 декабря был уничтожен склад замороженной продукции "Сільпо" в Бориспольском районе. Об этом сообщается на странице Fozzy Group в Facebook.

6. е-Консул: украинцам за границей облегчили получение консульских услуг. Кабинет министров на заседании 20 декабря принял постановление, дополнительно упрощающее консульские услуги для украинцев за рубежом в рамках экспериментального проекта "е-Консул".

7. Зеленский согласовал более 30 назначений послов. Среди них Мельник и Джелял. Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что утвердил новые кандидатуры на должности украинских послов. Соответствующие указы должны вскоре появиться на сайте главы государства.

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