Семь главных новостей мира и Украины на 19:00 10 июля

1. ЭКС-ГЕНЕРАЛЫ НАТО ПРИЗВАЛИ ОТКРЫТЬ УКРАИНЕ ПУТЬ В АЛЬЯНС. Шесть отставных генералов стран НАТО призвали лидеров саммита Альянса в Вильнюсе открыть для Украины конкретный путь для членства. (подробнее)

2. РОССИЯНЕ УДАРИЛИ АВИАБОМБОЙ ПО ГУМАНИТАРНОМУ ЦЕНТРУ НА ЗАПОРОЖЬЕ. Россия нанесла авиаудар по общеобразовательной школе в Орехове Запорожской области. Это произошло во время того, как местные гражданские получали там гуманитарную помощь. Есть погибшие и раненые. (подробнее)

3. В УКРАИНЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БПЛА BAYRAKTAR. Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar. (подробнее)

4. КУЛЕБА: СОЮЗНИКИ ПО НАТО РЕШИЛИ, ЧТО УКРАИНА ВСТУПИТ В АЛЬЯНС БЕЗ ПДЧ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что план действий по членству в НАТО будет исключен из пути вступления Украины в Альянс. (подробнее)

5. В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДУТ ЭВАКУАЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. В Сумской области приняли решение об эвакуации жителей приграничных территорий — они подвергаются постоянным ударам россиян. (подробнее)

6. ЭРДОГАН – ЗА ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ "СПРАВЕДЛИВОГО МИРА". Турция выступает за скорейший "справедливый и долгосрочный" мир в Украине, который проложит ей путь в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. (подробнее)

7. RHEINMETALL НЕ БУДЕТ ЖДАТЬ КОНЦА ВОЙНЫ: ЗАВОД В УКРАИНЕ ОТКРОЮТ УЖЕ К СЕРЕДИНЕ ОСЕНИ. Немецкий концерн Rheinmetall не будет ждать окончания войны, чтобы открыть обещанный оружейный завод в Украине. Он собирается сделать это в течение следующих 12 недель, то есть не позднее середины осени 2023 года, сказал директор концерна Армин Паппергер. (подробнее)

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