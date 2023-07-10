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Сім головних новин світу та України на 19:00 10 липня

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 19:00
Сім головних новин світу та України на 19:00 10 липня - Фото
БПЛА Bayraktar (Фото: EPA)

1. ЕКСГЕНЕРАЛИ НАТО ЗАКЛИКАЛИ ВІДКРИТИ УКРАЇНІ ШЛЯХ ДО АЛЬЯНСУ. Шість відставних генералів країн НАТО закликали лідерів саміту Альянсу у Вільнюсі відкрити для України конкретний шлях для членства. (докладніше)

2. РОСІЯНИ ВДАРИЛИ АВІАБОМБОЮ ПО ГУМАНІТАРНОМУ ЦЕНТРУ НА ЗАПОРІЖЖІ. Росія завдала авіаудару по загальноосвітній школі в Оріхові Запорізької області. Це сталося під час того, як місцеві цивільні громадяни отримували там гуманітарну допомогу. Є загиблі та поранені. (докладніше)

3. В УКРАЇНІ ПОЧАЛИ БУДУВАТИ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА БПЛА BAYRAKTAR. Турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод з виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. (докладніше)

4. КУЛЕБА: СОЮЗНИКИ ПО НАТО ВИРІШИЛИ, ЩО УКРАЇНА ВСТУПИТЬ В АЛЬЯНС БЕЗ ПДЧ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що план дій щодо членства в НАТО буде виключено зі шляху вступу України до Альянсу. (докладніше)

5. У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОВЕДУТЬ ЕВАКУАЦІЮ МЕШКАНЦІВ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ. У Сумській області ухвалили рішення про евакуацію жителів прикордонних територій — вони зазнають постійних ударів росіян. (докладніше)

6. ЕРДОГАН – ЗА ВСТУП УКРАЇНИ ДО НАТО ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ "СПРАВЕДЛИВОГО МИРУ". Туреччина виступає за якнайшвидший "справедливий і довгостроковий" мир в Україні, який прокладе їй шлях до НАТО, заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган. (докладніше)

7. RHEINMETALL НЕ ЧЕКАТИМЕ КІНЦЯ ВІЙНИ: ЗАВОД В УКРАЇНІ ВІДКРИЮТЬ ВЖЕ ДО СЕРЕДИНИ ОСЕНІ. Німецький концерн Rheinmetall не чекатиме закінчення війни, щоб відкрити обіцяний збройовий завод в Україні. Він збирається зробити це протягом наступних 12 тижнів, тобто не пізніше за середину осені 2023 року, сказав директор концерну Армін Паппергер. (докладніше)

Наталія Медведєва
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