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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 февраля

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 февраля - Фото
Фото - СБУ

1. Оружие большей дальности для Украины будет в новой поставке из США – Reuters. В новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов впервые будут включены ракеты большей дальности, вероятно, GLSDB (подробнее).

2. Reaper. Американская компания предлагает Украине тяжелые дроны "за один доллар" – WSJ. По условиям сделки, Украине не надо платить за сами дроны, но придется заплатить $10 млн за подготовку и доставку, а также около $8 млн в год за обслуживание (подробнее).

3. Данилов: РФ готовится к максимальной эскалации, не исключаем ничего в ближайшие 2-3 недели. Россия готовится "к максимальной эскалации", собирает все возможные силы, и потому самые тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны, заявил Данилов (подробнее).

4. СБУ проводит обыски в доме Коломойского – источник (ФОТО). Следователи проводят обыски по делу о махинациях Укртатнафты и Укрнафты. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонении от уплаты таможенных платежей (подробнее).

5. У Авакова прошел обыск по делу падения вертолета с руководством МВД. По словам собеседника LIGA.net, обыски прошли также у других должностных лиц МВД, которые имели отношение к закупкам французских вертолетов Airbus (подробнее).

6. УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви – вывод экспертизы. Украинская православная церковь продолжает подчиняться Русской правослвной церкви. Об этом говорится в заключении религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом (подробнее).

7. И.о. департамента военно-технической политики Минобороны написал заявление на увольнение. Александр Лиев написал заявление об освобождении от должности временно исполняющего обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (подробнее).

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