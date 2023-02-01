Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 февраля

1. Оружие большей дальности для Украины будет в новой поставке из США – Reuters. В новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов впервые будут включены ракеты большей дальности, вероятно, GLSDB (подробнее).

2. Reaper. Американская компания предлагает Украине тяжелые дроны "за один доллар" – WSJ. По условиям сделки, Украине не надо платить за сами дроны, но придется заплатить $10 млн за подготовку и доставку, а также около $8 млн в год за обслуживание (подробнее).

3. Данилов: РФ готовится к максимальной эскалации, не исключаем ничего в ближайшие 2-3 недели. Россия готовится "к максимальной эскалации", собирает все возможные силы, и потому самые тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны, заявил Данилов (подробнее).

4. СБУ проводит обыски в доме Коломойского – источник (ФОТО). Следователи проводят обыски по делу о махинациях Укртатнафты и Укрнафты. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонении от уплаты таможенных платежей (подробнее).

5. У Авакова прошел обыск по делу падения вертолета с руководством МВД. По словам собеседника LIGA.net, обыски прошли также у других должностных лиц МВД, которые имели отношение к закупкам французских вертолетов Airbus (подробнее).

6. УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви – вывод экспертизы. Украинская православная церковь продолжает подчиняться Русской правослвной церкви. Об этом говорится в заключении религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом (подробнее).

7. И.о. департамента военно-технической политики Минобороны написал заявление на увольнение. Александр Лиев написал заявление об освобождении от должности временно исполняющего обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (подробнее).



Читайте также тексты дня:

Чтобы было удобно всем. Как восстанавливать города с учетом безбарьерности

"Треть университетов разорится за пять лет": клинический психолог о роли ИИ в образовании

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.