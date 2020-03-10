Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 марта

1. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НЕМНОГО ОТСКОЧИЛИ ПОСЛЕ РЕКОРДНОГО ПАДЕНИЯ. Цены на нефть сегодня отыгрывают некоторые понесенные накануне потери. Фьючерсы на Brent росли примерно на 7%, приближаясь к $37 за баррель (подробнее).

2. НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЕВРО ВЫРОСЛИ. 10 марта средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 41,93 коп и составляет 24,9827 грн. Курс продажи вырос на 78,4 коп – до 25,6920 грн. Максимальный курс покупки составил 25,22 грн, минимальный курс продажи – 25,35 грн. (подробнее). Ситуация на украинском валютном рынке (межбанковском и наличном) оказалась под влиянием психологического фактора из-за распространения коронавируса и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынка (подробнее).



3. ИО МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ СТАЛ ЮРИЙ ПОЛЮХОВИЧ. Решение о назначении Полюховича было принято сегодня, 10 марта, на заседании правительства. В сентябре 2019 года был назначен первым заместителем экс-главы МОН Анны Новосад (подробнее).

4. НА ДОНБАССЕ ПОГИБ ВОЕННЫЙ. Вооруженные Силы Украины понесли потери из-за обстрела оккупантами военного грузовика из противотанкового ракетного комплекса. Один военный погиб, четверо ранены (подробнее).

5. МАУ ОТМЕНЯЕТ РЕЙСЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. Международные авиалинии Украины отменяют ряд международных рейсов и сокращают частоту некоторых перелетов по стране в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничения коснутся ряда направлений в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию (подробнее).

6. ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНСКИЙ IT В 2019-М ПРЕВЫСИЛИ $500 МЛН. Прошлый год стал рекордным для украинского IT по сумме инвестиций. Львиную долю привлекли три компании (подробнее).

7. ПУТИН ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЕ "ОБНУЛЕНИЕ СРОКОВ" - СМОЖЕТ СНОВА ИЗБРАТЬСЯ. Президент России Владимир Путин одобрил поправку, обнуляющую его президентские сроки - при условии, если Конституционный суд РФ сочтет это не противоречащим Конституции, а поправка будет одобрены на голосовании 22 апреля (подробнее).

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