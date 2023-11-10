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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 ноября

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 ноября - Фото
Фото: t.me/defender_skadovsk

1. УПЦ МП наняла лоббиста в США за $1400/час. Деньги, вероятно, от Новинского. Украинская православная церковь Московского патриархата наняла лоббиста в США за $1400 в час для продвижения своих интересов в этой стране. В частности, лоббист получил деньги от фирмы, которую нанял Вадим Новинский, подсанкционный экс-нардеп и протодиакон этой церкви (подробнее).

2. ГУР поразило десантные катера ЧФ оккупантов в Крыму – видео взрывов с надводных дронов. В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. Речь идет о катерах проекта 11770 класса "Серна" (подробнее).

3. Ермак: Я не слышал, чтобы Зеленский хотел заменить Залужного. Такой информации у меня нет. Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг информацию о том, что президент Владимир Зеленский якобы хочет заменить главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного (подробнее).

4. РДК ударил по ФСБ в Брянской области и ликвидировал подполковника – источник. В Брянской области России ликвидирован подполковник Федеральной службы безопасности. Это сделали бойцы Российского добровольческого корпуса, оппозиционного к режиму РФ, во время атаки на оккупантов из пограничного управления ФСБ, сообщил источник LIGA.net в ГУР (подробнее).

5. Россияне начали применять более совершенные "Ланцеты". Воздушные силы объяснили, как противостоять им. Российские оккупанты начали применять на фронте новую версию дронов-камикадзе "Ланцет", которые преодолевают противокумулятивные решетки и антидроновые сетки (подробнее).

6. Верховный суд Франции закрыл дело об экстрадиции Жеваго в Украину. Верховный суд Франции поставил точку в деле об экстрадиции в Украину бизнесмена Константина Жеваго (подробнее).

7. ГУР об ударе по Скадовску: Ликвидированы российские офицеры, там могли быть и ФСБшники. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов впервые прокомментировал ракетный удар по помещению с россиянами во временно оккупированном Скадовске 9 ноября. По его словам, там были ликвидированы российские офицеры (подробнее).

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