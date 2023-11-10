Сім головних новин України та світу на 19:00 10 листопада

1. УПЦ МП найняла лобіста в США за $1400/год. Гроші, ймовірно, від Новинського. Українська православна церква Московського патріархату найняла лобіста у США за $1400 на годину для просування своїх інтересів у цій країні. Зокрема, лобіст отримав гроші від фірми, яку найняв Вадим Новинський, підсанкційний екснардеп та протодиякон цієї церкви (детальніше).

2. ГУР уразило десантні катери ЧФ окупантів у Криму – відео вибухів із надводних дронів. У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про катери проєкту 11770 класу "Серна" (детальніше).

3. Єрмак: Я не чув, щоб Зеленський хотів замінити Залужного. Такої інформації у мене немає. Глава Офісу президента Андрій Єрмак спростував інформацію про те, що президент Володимир Зеленський нібито хоче замінити головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (детальніше).



4. РДК ударив по ФСБ у Брянській області та ліквідував підполковника – джерело. У Брянській області Росії ліквідовано підполковника Федеральної служби безпеки. Це зробили бійці Російського добровольчого корпусу, опозиційного до режиму РФ, під час атаки на окупантів із прикордонного управління ФСБ, повідомило джерело LIGA.net у ГУР (детальніше).



5. Росіяни почали застосовувати досконаліші "Ланцети". Повітряні сили пояснили, як протистояти їм. Російські окупанти почали застосовувати на фронті нову версію дронів-камікадзе "Ланцет", які долають протикумулятивні решітки та антидронові сітки (детальніше).



6. Верховний суд Франції закрив справу про екстрадицію Жеваго до України. Верховний суд Франції поставив крапку у справі про екстрадицію до України бізнесмена Костянтина Жеваго (детальніше).



7. ГУР про удар по Скадовську: Ліквідовано російських офіцерів, там могли бути й ФСБшники. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов вперше прокоментував ракетний удар по приміщенню з росіянами у тимчасово окупованому Скадовську 9 листопада. За його словами, там було ліквідовано російських офіцерів (детальніше).

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