Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 мая

1. "САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ НА КОНТИНЕНТЕ". СЕНАТ ПОЛЬШИ ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ ПО ВСТУПЛЕНИЮ УКРАИНЫ В НАТО. В Сенате Польши единогласно была принята резолюция о членстве Украины в НАТО. В ней говорится о гарантиях безопасности, "чрезвычайной процедуре" вступления в Альянс, саммите в Вильнюсе и поддержке Украины (подробнее).

2. СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИТАЯ ЕДЕТ В КИЕВ, МОСКВУ, БЕРЛИН И ПАРИЖ "МИРИТЬ" РОССИЮ С УКРАИНОЙ. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что специальный представитель КНР по вопросам Евразии посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Этот визит состоится для обсуждения "политического урегулирования" войны России против Украины (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ НА СТАВКЕ О БАХМУТЕ: ОСТАНОВИЛИ ВРАГА И ДАЖЕ ОТБРОСИЛИ ЕГО НАЗАД НА НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. Генерал Александр Сырский доложил верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому о ситуации на восточном, "горячем" направлении фронта, где Силы обороны "сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях" (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ИЗМЕНИЛ ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ УКРАИНЫ — ТЕПЕРЬ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ КОМИССИЯ. Президент Владимир Зеленский изменил устав звания Героя Украины – теперь присвоение будут рассматривать эксперты комиссии государственных наград и геральдики (подробнее).

5. МИТРОПОЛИТ УПЦ МП И ЕГО СЕКРЕТАРЬ ПОЛУЧИЛИ СРОКИ ЗА РАЗЖИГАНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ ВРАЖДЫ. Митрополит УПЦ Московского патриархата, эксглава Кировоградской епархии Иосаф и его секретарь получили приговоры суда за разжигание межрелигиозной розни (подробнее).

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АРЕСТОВАННЫЕ АКТИВЫ НЕ БУДУТ ОТДАВАТЬ НА КОНКУРС: ПОЯСНЕНИЕ АРМА. В управление госпредприятий по упрощенной процедуре передают арестованные активы предприятий, работающих в сфере газогенерации, теплогенерации, энергогенерации, водоотвода и также в оборонной сфере (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ АНОНСИРОВАЛ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ В ЗАПОРОЖСТАЛИ. Президент Владимир Зеленский заявил, что государство собирается конфисковать российскую долю в Запорожстали, одном из крупнейших металлургических предприятий Украины (подробнее).

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