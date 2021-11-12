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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 ноября

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 ноября - Фото

1. УЧАСТНИКА НАПАДЕНИЯ НА ЖУРНАЛИСТОВ "СХЕМ" ВСТРЕТИЛИ ОВАЦИЯМИ В УКРЭКСИМБАНКЕ – ВИДЕО. Участника нападения на журналистов "Схем" – восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова – в банке встретили овациями (подробнее).

2. "СИТУАЦИЯ СЕРЬЕЗНАЯ". КУЛЕБА ЛЕТИТ В БРЮССЕЛЬ НА ВСТРЕЧУ С ТОПАМИ НАТО И ГЛАВАМИ МИД ЕС. Будут обсуждаться вопросы практической поддержки Украины на фоне ситуации возле границ, в зоне конфликта на Донбассе, во временно оккупированном Крыму и Приднестровье (подробнее).

3. МВФ НАЗВАЛ ДАТУ ПЕРЕСМОТРА ПРОГРАММЫ STAND-BY ДЛЯ УКРАИНЫ. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос второго транша для Украины в объеме $700 млн в рамках программы stand-by 22 ноября (подробнее).

4. СБУ ВРУЧИЛА ПОДОЗРЕНИЕ ЭКС-МИНИСТРУ ЭНЕРГЕТИКИ ПО СТАТЬЕ ПОСОБНИЧЕСТВО ТЕРРОРИЗМУ – ВИДЕО. Следователи СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) вручили подозрение экс-министру энергетики и угольной промышленности Украины Ярославу Демчишину. Подозрение объявлено по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – содействие террористической группе или террористической организации (подробнее).

5. ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА ПРОДАЛ ЗАВОД ЭЛЕКТРОНМАШ ПОЧТИ ЗА 1 МЛРД ГРН. Компания Лортен груп с уставным капиталом 100 грн победила в аукционе по приватизации ГП "Электронмаш". Компания купила завод за 970 млн грн – это более чем в 14 раз выше стартовой цены (66,7 млн грн) (подробнее).

6. НА ДОНБАССЕ ПОГИБЛИ ДВОЕ УКРАИНСКИХ ДЕСАНТНИКОВ. На Донбассе в результате подрыва на вражеской мине погибли двое украинских военнослужащих (подробнее).

7. РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДГОТОВКУ К НАСТУПЛЕНИЮ НА УКРАИНУ — ЗАМГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА. Россия "практически реализовала свои намерения относительно стратегического окружения территории Украины", в том числе с территории Беларуси, и продолжает подготовку наступательных действий на Украину (подробнее).

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Вадим Ребрина
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