Россия продолжает подготовку к наступлению на Украину — замглавы Офиса президента

Россия "практически реализовала свои намерения относительно стратегического окружения территории Украины", в том числе с территории Беларуси, и продолжает подготовку наступательных действий на Украину. Об этом в интервью изданию Military Times сказал заместитель главы Офиса президента по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Машовец.

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Сообщение об интервью на сайте Главного управления разведки Минобороны опубликовано под заголовком "Вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины"

"Вся доступная информация указывает на то, что вооруженные силы России постоянно поддерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины", – сказал Машовец в интервью.

Он пояснил, что во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс крупномасштабных командно-штабных учений недалеко от границы с Украиной, но после завершения учений "участвовавшие в них части и подразделения остаются в европейской части России, примерно в 250 км от госграницы Украины".

По словам Машовца, обеспокоенность вызывает то, что после завершения учений на свои постоянные базы вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такая как танки, боевые машины и баллистические ракеты малой дальности "Искандер", остались вблизи украинской границы, в том числе на территории Беларуси.

"Это позволяет российским властям в очень короткие сроки передислоцировать личный состав и сформировать боевые ударные группы, готовые к наступательным действиям на территорию Украины. Таким образом, если Россия планирует расширить агрессию, будет проведена дополнительная передислокация российских подразделений к границе Украины", – сказал Машовец.

Он отметил, что по состоянию на 10 ноября в Крыму находилось более 32 000 российских военнослужащих, около 114 000 военных находятся у границы с Украиной и на оккупированных территориях Донбасса.

"В настоящее время у наших границ в постоянной готовности находятся 36 батальонных тактических групп, 31 из которых дислоцируются на постоянной основе", – сообщил замглавы ОП.

"Несмотря на санкции и большую озабоченность западных стран, РФ практически реализовала свои намерения относительно стратегического окружения территории Украины, в том числе с территории Беларуси, и продолжает подготовку наступательных действий на территории Украины", – сказал Машовец.

30 октября The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщила, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной. Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

1 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия не перебрасывала дополнительные войска к границе Украины, а распространяемая информация об этом – элемент психологического давления.

2 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "возле границ Украины активности войск РФ не наблюдаем". Данные об усилении российских войск у границы он назвал дезинформацией.

7 ноября пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил недоумение: "зачем американские СМИ распространяют такую информацию, и правдива ли она".

На следующий день, 8 ноября, тот же Никифоров заявил, что Россия усиливает "специфические группировки войск" у границ с Украиной, но о конкретных целях РФ выводы сейчас делать преждевременно.

10 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что перебрасывание войск РФ еще не говорит о решающей стадии подготовки наступления. Другое дело – когда из переброшенных войск готовятся наступательные формирования, тогда это уже была бы "линия невозвращения", считает Кулеба. Сейчас, по его словам, украинская разведка не фиксирует создания формирований для наступлений.

11 ноября американское издание Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о риске нового вторжения России в Украину.

12 ноября в Вашингтоне Кулеба заявил, что Россия "ищет возможности, продвинутся вглубь" территории Украины, наращивая войска и технику у границы.

Данилов сегодня сказал, что для Украины нет новости в статье Bloomberg о риске нового вторжения войск РФ.

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Вадим Ребрина

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