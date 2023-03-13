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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 марта

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 марта - Фото
Виктор Николюк

1. СЫРСКИЙ О БАХМУТЕ: СЛОЖНО, ВАГНЕР ПЫТАЕТСЯ ПРОРВАТЬСЯ В ЦЕНТР, ВСУ БЬЮТ ВРАГА ВСЕМ ОРУЖИЕМ. Ситуация в Бахмуте остается сложной, террористы Группы Вагнера пытаются пробиться в центр города (подробнее).

2. РОССИЯНЕ ОБСТРЕЛЯЛИ СЕЛО В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, УБИЛИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК, РАНИЛИ ТРЕХ – ФОТО. Утром 13 марта российские оккупанты обстреляли село Куцурубской громады Николаевского района, убили двух человек, ранили троих (подробнее).

3. НОВЫЙ КИТАЙСКИЙ ПРЕМЬЕР ЛИ ЦЯН ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КНР И США. В первом крупном обращении новый премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил за сотрудничество Китая и США, заявив, что два мировых государства "могут многого добиться, работая вместе" (подробнее).

4. РАССТРЕЛЯННЫЙ ОКУПАНТАМИ ПЛЕННЫЙ АЛЕКСАНДР МАЦИЕВСКИЙ ООКАЗАЛСЯ ГРАЖДАНИНОМ МОЛДОВЫ. Военнопленный Александр Мациевский из Сил обороны Украины, казнь которого российские оккупанты сняли на видео, был гражданином Молдовы (подробнее).

5. ВСУ ПОЛУЧИЛИ НОВОГО ГЕНЕРАЛА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПОДГОТОВКУ БОЙЦОВ. Генерал-майор Виктор Николюк стал командующим подготовкой Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (подробнее).

6. СИ ЦЗИНЬПИН ПЛАНИРУЕТ ПОГОВОРИТЬ С ЗЕЛЕНСКИМ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ — WSJ. Китайский лидер Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Вероятно, это произойдет уже после его потенциального визита в Москву на следующей неделе для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным (подробнее).

7. В ГААГЕ ОТКРОЮТ ДВА ДЕЛА О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ РОССИЯН. ОБВИНИТЬ МОГУТ ДАЖЕ ПУТИНА — NYT. Международный уголовный суд намерен открыть два дела о военных преступлениях российских оккупантов в Украине и потребовать ордер на арест нескольких лиц (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | АТБ не хочет рисковать, Fozzy и Ашан присматриваются. Готовятся ли ретейлеры кормить ВСУ



Вадим Ребрина
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