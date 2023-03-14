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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 марта

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 марта - Фото
Фото: Минобороны

1. Ракетный удар под Одессой, сработала противовоздушная оборона – источники. В 10:13 утра 14 марта в Одесской области был дан сигнал воздушной тревоги, через несколько минут спустя в пригороде Одессы слышали взрывы. Как выяснилось позже, это был ракетный удар армии России по украинской ПВО, который эта самая ПВО и отразила (подробнее).

2. В Киеве убирают часть блокпостов, блиндажей и окопов – видео. Система инженерных заграждений в столице будет усовершенствована – такое решение приняли КМВА и командование группировки сил и средств обороны Киева (подробнее).

3. Rheinmetall: Мы можем дать Украине столько снарядов, сколько нужно – не хватает заказов из ЕС. В концерне Rheinmetall заявили, что оборонная промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Сил обороны Украины в артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм для освободительной войны против России, если правительства союзников не выделят достаточно денег на удвоение мощностей (подробнее).

4. В Тбилиси участники пророссийского движения сжигают флаги ЕС: центр города перекрыт – видео. В Тбилиси представители ультраконсервативной, националистической и пророссийской интернет-платформы Alt-Info устроили антиевропейскую акцию, во время которой срывают флаги Евросоюза и скандируют антизападные лозунги (подробнее).

5. Укроборонпром за границей начал производить 125-мм снаряды для танков – фото. Укроборонпром производит 125-мм снаряды для танковой пушки за рубежом в тесном партнерстве со страной НАТО (подробнее).

6. Украина может получить польские истребители в апреле – Моравецкий. Польша, вероятно, передаст Украине модернизированные истребители советского образца МиГ-29 в течение более полутора месяцев (подробнее).

7. Зеленский провел Ставку: единогласно решено продолжать операцию в Бахмуте. Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удерживанию и защите города Бахмут (подробнее).

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