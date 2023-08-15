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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 августа

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 августа - Фото
Последствия атаки России на спорткомплекс "Метеор" в Днепре (фото: Сергей Лысак)

1. Удары РФ по Днепру, Львову и Луцку. Прилеты на предприятия и дома, есть погибшие: фото. Российские оккупанты нанесли удары по Львову, Луцку и Днепру в ночь на 15 августа, есть прилеты на предприятия (подробнее).

2. РФ атаковала Украину "Калибрами", Х-22, Х-101 и С-300 – 20 прилетов, ПВО сбила 16 ракет. Военные заявляют, что около 04:00 россияне ударили ракетами морского и воздушного базирования, всего зафиксировано не менее 28 пусков крылатых ракет разных типов (подробнее).

3. В ОП нашли производителей российских дронов "Ланцет". Призывают ввести санкции. Большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями. Об этом говорится в новом отчете санкционной группы Ермака-Макфола (подробнее).

4. Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн. Акцент на боеприпасах для ПВО. Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон на пресс-конференции заявил, что его страна готовит 13-й пакет военной помощи Украине на почти $314 млн, в который войдут в частности боеприпасы для систем противовоздушной обороны и боевых машин (подробнее).

5. Ночная атака России. В ракетах Х-101 имеется около 30 иностранных микросхем – Офис президента. Во время ночной атаки 15 августа российские оккупанты в частности применяли ракеты Х-101. В этом вооружении используется около 30 иностранных микросхем, сообщил глава ОП Андрей Ермак (подробнее).

6. Правительство выделило более 1,2 млрд грн на усиление оборонных рубежей в двух областях. Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд грн на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины, сообщил премьер Денис Шмыгаль (подробнее).

7. С донецкого фронта Зеленский поехал на запорожский, в бригады, ведущие наступление: видео. Сегодня, 15 августа, президент Владимир Зеленский продолжил поездки на передовую. После вчерашнего визита в Донецкую область Зеленский отправился на Запорожское направление и опубликовал несколько видео (подробнее).

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