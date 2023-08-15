Сім головних новин України та світу на 19:00 15 серпня

1. Удари РФ по Дніпру, Львову та Луцьку. Прильоти на підприємства та будинки, є загиблі: фото. Російські окупанти завдали ударів по Львову, Луцьку та Дніпру в ніч на 15 серпня, є прильоти на підприємства (детальніше).

2. РФ атакувала Україну "Калібрами", Х-22, Х-101 та С-300 — 20 прильотів, ППО збила 16 ракет. Військові заявляють, що близько 04:00 росіяни вдарили ракетами морського та повітряного базування, загалом зафіксовано щонайменше 28 пусків крилатих ракет різних типів (детальніше).

3. В ОП знайшли виробників російських дронів "Ланцет". Закликають ввести санкції. Більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями. Про це йдеться в новому звіті санкційної групи Єрмака-Макфола (детальніше).

4. Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн. Акцент на боєприпасах для ППО. Глава Міноборони Швеції Пол Йонсон на пресконференції заявив, що його країна готує 13-й пакет військової допомоги Україні на майже $314 млн, до якого увійдуть зокрема боєприпаси для систем протиповітряної оборони та бойових машин (детальніше).

5. Нічна атака Росії. У ракетах Х-101 є близько 30 іноземних мікросхем – Офіс президента. Під час нічної атаки 15 серпня російські окупанти зокрема застосовували ракети Х-101. У цьому озброєнні використовується близько 30 іноземних мікросхем, повідомив голова ОП Андрій Єрмак (детальніше).

6. Уряд виділив понад 1,2 млрд грн на посилення оборонних рубежів у двох областях. Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України, повідомив прем'єр Денис Шмигаль (детальніше).

7. З донецького фронту Зеленський поїхав на запорізький, до бригад, що ведуть наступ: відео. Сьогодні, 15 серпня, президент Володимир Зеленський продовжив поїздки на передову. Після вчорашнього візиту на Донеччину Зеленський вирушив на Запорізький напрямок та опублікував кілька відео (детальніше).

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