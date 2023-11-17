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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 ноября

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 ноября - Фото
Морпехи ВСУ на левом берегу (Фото: Владимир Зеленский)

1. Морпехи ВСУ закрепились на левом берегу Днепра под Херсоном: детали операции и потери РФ. В Морской пехоте Вооруженных Сил Украины заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра Херсонской области. Военные заявляют, что в результате заранее спланированной операции украинские воины провели серию успешных атак на левом берегу Днепра (подробнее).

2. Генштаб подтвердил бои на левом берегу Днепра в Херсонской области и раскрыл целые операции. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили операцию на левом берегу Днепра Херсонской области. Военные назвали одну из главных целей – оттеснить захватчиков подальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданских от постоянных российских обстрелов (подробнее).

3. Лукашенко одобрил. Похищенных Россией украинских детей зомбируют в Беларуси – исследование. Реальное количество детей от 6 до 17 лет, которые были принудительно депортированы в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, выше 2442. Об этом говорится в исследовании Йельского университета (подробнее).

4. Зеленский: Россия планирует устроить переворот в Украине. План хаоса – операция "Майдан-3". Президент Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы намерены добиваться внутреннего переворота в Украине. По словам главы государства, Москва стремится посеять раскол и хаос внутри украинского общества, результатом которого должно стать силовое устранение президента (подробнее).

5. В российском плену находятся 4337 украинских военных и гражданских – подсчет правительства. В российском плену на сегодняшний день находятся 4337 украинских военнослужащих и гражданских. Комиссия ведомства установила попадание 4337 украинцев в российский плен — это 3574 военных и 763 гражданских (подробнее).

6. США обеспечат запчасти для украинских F-16. Начата подготовка летчиков ВСУ. Министерство обороны США приступило к подготовке украинских летчиков к полетам на F-16, а также занимается вопросом обеспечения Воздушных сил ВСУ запчастями к истребителям, чтобы их хватило как минимум на три месяца использования всего авиапарка (подробнее).

7. Военный НДФЛ будет направлен на дроны и оружие: Зеленский подписал закон. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10037 об изъятии военного налога из местных бюджетов. Согласно новому закону, с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно половина поступлений от "военного" НДФЛ должна идти на дроны, половина – на закупку артиллерийских систем (подробнее).

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