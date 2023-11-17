RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сім головних новин України та світу на 19:00 17 листопада

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 19:00
Сім головних новин України та світу на 19:00 17 листопада - Фото
Морпіхи ЗСУ на лівому березі (Фото: Володимир Зеленський)

1. Морпіхи ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра під Херсоном: деталі операції та втрати РФУ Морській піхоті Збройних Сил України заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Військові заявляють, що внаслідок заздалегідь спланованої операції українські воїни провели серію успішних атак на лівому березі Дніпра (детальніше).

2. Генштаб підтвердив бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області та розкрив цілі операціїУ Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили операцію на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Військові назвали одну з головних цілей – відтіснити загарбників якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів (детальніше).

3. Лукашенко схвалив. Викрадених Росією українських дітей зомбують у Білорусі – дослідженняРеальна кількість дітей віком від 6 до 17 років, які були примусово депортовані до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, вища за 2442. Про це йдеться в дослідженні Єльського університету (детальніше).

4. Зеленський: Росія планує влаштувати переворот в Україні. План хаосу — операція "Майдан-3"Президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби мають намір добиватися внутрішнього перевороту в Україні. За словами глави держави, Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента (детальніше).

5. У російському полоні перебувають 4337 українських військових та цивільних — підрахунок урядуУ російському полоні на сьогодні перебувають 4337 українських військовослужбовців та цивільних. Комісія відомства встановила потрапляння 4337 українців до російського полону — це 3574 військових та 763 цивільних (детальніше).

6. США забезпечать запчастини для українських F-16. Розпочато підготовку льотчиків ЗСУМіністерство оборони США розпочало підготовку українських льотчиків до польотів на F-16, а також займається питанням забезпечення Повітряних сил ЗСУ запчастинами до винищувачів, щоб їх вистачило якнайменше на три місяці використання усього авіапарку (детальніше).

7. Військовий ПДФО спрямують на дрони і зброю: Зеленський підписав законПрезидент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10037 про вилучення військового податку з місцевих бюджетів. Згідно із новим законом, з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року включно половина надходжень від "військового" ПДФО повинна йти на дрони, половина – на закупівлю артилерійських систем (детальніше).

Читайте також: 

"У росіян 120 МіГ-31". Зеленський хоче скасувати довгі тривоги: як це може виглядати

"Вони відбирають нашу роботу". Чому поляки блокують кордон і як це загрожує Україні

Сімейні драми та загадкові злочини. Десять романів для осіннього вечора

SpaceX запустить Starship 18 листопада. Основні факти про потужну ракету, корабель та їх місію

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийголовне за деньпереворотпдфолівий берегморська піхотаF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 