Сім головних новин України та світу на 19:00 17 листопада

1. Морпіхи ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра під Херсоном: деталі операції та втрати РФ. У Морській піхоті Збройних Сил України заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Військові заявляють, що внаслідок заздалегідь спланованої операції українські воїни провели серію успішних атак на лівому березі Дніпра (детальніше).

2. Генштаб підтвердив бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області та розкрив цілі операції. У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили операцію на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Військові назвали одну з головних цілей – відтіснити загарбників якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів (детальніше).

3. Лукашенко схвалив. Викрадених Росією українських дітей зомбують у Білорусі – дослідження. Реальна кількість дітей віком від 6 до 17 років, які були примусово депортовані до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, вища за 2442. Про це йдеться в дослідженні Єльського університету (детальніше).

4. Зеленський: Росія планує влаштувати переворот в Україні. План хаосу — операція "Майдан-3". Президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби мають намір добиватися внутрішнього перевороту в Україні. За словами глави держави, Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати силове усунення президента (детальніше).

5. У російському полоні перебувають 4337 українських військових та цивільних — підрахунок уряду. У російському полоні на сьогодні перебувають 4337 українських військовослужбовців та цивільних. Комісія відомства встановила потрапляння 4337 українців до російського полону — це 3574 військових та 763 цивільних (детальніше).

6. США забезпечать запчастини для українських F-16. Розпочато підготовку льотчиків ЗСУ. Міністерство оборони США розпочало підготовку українських льотчиків до польотів на F-16, а також займається питанням забезпечення Повітряних сил ЗСУ запчастинами до винищувачів, щоб їх вистачило якнайменше на три місяці використання усього авіапарку (детальніше).

7. Військовий ПДФО спрямують на дрони і зброю: Зеленський підписав закон. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10037 про вилучення військового податку з місцевих бюджетів. Згідно із новим законом, з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року включно половина надходжень від "військового" ПДФО повинна йти на дрони, половина – на закупівлю артилерійських систем (детальніше).

Читайте також:

"У росіян 120 МіГ-31". Зеленський хоче скасувати довгі тривоги: як це може виглядати

"Вони відбирають нашу роботу". Чому поляки блокують кордон і як це загрожує Україні

Сімейні драми та загадкові злочини. Десять романів для осіннього вечора

SpaceX запустить Starship 18 листопада. Основні факти про потужну ракету, корабель та їх місію

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.