США забезпечать запчастини для українських F-16. Розпочато підготовку льотчиків ЗСУ
Міністерство оборони США розпочало підготовку українських льотчиків до польотів на F-16, а також займається питанням забезпечення Повітряних сил ЗСУ запчастинами до винищувачів, щоб їх вистачило якнайменше на три місяці використання усього авіапарку. Про це повідомила пресслужба Пентагону.
"Міністерство оборони США вже бере участь у підготовці українських льотчиків до польотів на F-16", – йдеться у повідомленні.
У матеріалі зазначили, що українці проходять підготовку як із льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування цих літаків у США та Європі.
Очікується, що Сполучені Штати забезпечать потік запчастин для цих літаків.
На початку цього року Державний департамент США схвалив передання третіми сторонами літаків F-16 Україні. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про наміри зробити це, вилучивши літаки зі своїх власних флотів.
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Заступник міністра оборони США із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Білл Лаплант зауважив, що без запасних частин винищувачі F-16, на яких літатимуть українські льотчики, "можуть зупинитися" вже за кілька місяців. Тому у США планують створити запас запчастин для літаків на 90 днів.
Лаплант зазначив, що незалежно від того, що буде передано українцям, адже США виділили $44,2 млрд на обладнання та боєприпаси з лютого 2022 року – важливо забезпечити наявність запасних частин для обслуговування цього обладнання.
"Ми не дозволимо цьому статися. Якщо інші країни не нададуть запасні частини – ми знайдемо та надамо їх", – сказав він.
Міністр додав, що США та їхні партнери працюють разом над тим, щоб Україна мала все необхідне, а також була здатна забезпечити себе в довгостроковій перспективі.
"Ми дуже наполегливо працюємо з американською промисловістю і, власне, з європейцями та іншими країнами світу, щоб почати координувати ці промислові дні з українцями. Я думаю, що ви побачите, як американські та світові компанії допоможуть українцям відновити те, що вони мають", – запевнив Лаплант.
- 30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів та Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16.
- 10 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат заявив, що окремі льотчики вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках.
- 13 листопада міністр оборони Румунії Тилвар разом із нідерландською колегою Оллонгрен відкрили Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті, де проходитимуть навчання українські пілоти.
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