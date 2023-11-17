США забезпечать запчастини для українських F-16. Розпочато підготовку льотчиків ЗСУ

Міністерство оборони США розпочало підготовку українських льотчиків до польотів на F-16, а також займається питанням забезпечення Повітряних сил ЗСУ запчастинами до винищувачів, щоб їх вистачило якнайменше на три місяці використання усього авіапарку. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

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"Міністерство оборони США вже бере участь у підготовці українських льотчиків до польотів на F-16", – йдеться у повідомленні.

У матеріалі зазначили, що українці проходять підготовку як із льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування цих літаків у США та Європі.

Очікується, що Сполучені Штати забезпечать потік запчастин для цих літаків.

На початку цього року Державний департамент США схвалив передання третіми сторонами літаків F-16 Україні. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про наміри зробити це, вилучивши літаки зі своїх власних флотів.

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Заступник міністра оборони США із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Білл Лаплант зауважив, що без запасних частин винищувачі F-16, на яких літатимуть українські льотчики, "можуть зупинитися" вже за кілька місяців. Тому у США планують створити запас запчастин для літаків на 90 днів.

Лаплант зазначив, що незалежно від того, що буде передано українцям, адже США виділили $44,2 млрд на обладнання та боєприпаси з лютого 2022 року – важливо забезпечити наявність запасних частин для обслуговування цього обладнання.

"Ми не дозволимо цьому статися. Якщо інші країни не нададуть запасні частини – ми знайдемо та надамо їх", – сказав він.

Міністр додав, що США та їхні партнери працюють разом над тим, щоб Україна мала все необхідне, а також була здатна забезпечити себе в довгостроковій перспективі.

"Ми дуже наполегливо працюємо з американською промисловістю і, власне, з європейцями та іншими країнами світу, щоб почати координувати ці промислові дні з українцями. Я думаю, що ви побачите, як американські та світові компанії допоможуть українцям відновити те, що вони мають", – запевнив Лаплант.

30 серпня 2023 року міністри оборони Нідерландів та Румунії підписали договір про створення тренувального центру для навчання українських льотчиків на F-16.

10 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат заявив, що окремі льотчики вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках.

13 листопада міністр оборони Румунії Тилвар разом із нідерландською колегою Оллонгрен відкрили Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті, де проходитимуть навчання українські пілоти.

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