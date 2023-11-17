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США обеспечат запчасти для украинских F-16. Началась подготовка летчиков ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 14:37
США обеспечат запчасти для украинских F-16. Началась подготовка летчиков ВСУ - Фото
F-16 (Фото: Пентагон)

Министерство обороны США приступило к подготовке украинских летчиков к полетам на F-16, а также занимается вопросом обеспечения Воздушных сил ВСУ запчастями к истребителям, чтобы их хватило минимум на три месяца использования всего авиапарка. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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"Министерство обороны США уже участвует в подготовке украинских летчиков к полетам на F-16", – говорится в сообщении.

В материале отметили, что украинцы проходят подготовку как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию этих самолетов в США и Европе.

Ожидается, что Соединенные Штаты обеспечат поток запчастей для этих самолетов.

В начале этого года Государственный департамент США одобрил передачу третьими сторонами самолетов F-16 Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерениях сделать это, изъяв самолеты из своих собственных флотов.

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Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант отметил, что без запасных частей истребители F-16, на которых будут летать украинские летчики, "могут остановиться" уже через несколько месяцев. Потому в США планируют создать запас запчастей для самолетов на 90 дней.

Лаплант отметил, что независимо от того, что будет передано украинцам, ведь США выделили $44,2 млрд на оборудование и боеприпасы с февраля 2022 года – важно обеспечить наличие запасных частей для обслуживания этого оборудования.

"Мы не позволим этому произойти. Если другие страны не предоставят запасные части – мы найдем и предоставим их", – сказал он.

Министр добавил, что США и их партнеры работают вместе над тем, чтобы Украина имела все необходимое, а также была способна обеспечить себя в долгосрочной перспективе.

"Мы очень настойчиво работаем с американской промышленностью и, собственно, с европейцами и другими странами мира, чтобы начать координировать эти промышленные дни с украинцами. Я думаю, что вы увидите, как американские и мировые компании помогут украинцам восстановить то, что у них есть", – заверил Лаплант.

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Ульяна Кричковская
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