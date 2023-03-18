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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 марта

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 марта - Фото
Денис Шмыгаль (скриншот видео)

1. АТАКА ДРОНОВ. "ШАХЕДЫ" ЛЕТЕЛИ С ДВУХ СТОРОН, ППО УНИЧТОЖИЛА 11, ЕСТЬ ПОПАДАНИЕ ПОД ДНЕПРОМ. В ночь с 17 на 18 марта Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 11 из 16 беспилотников. Два попали по объекту в Днепропетровской области (подробнее).

2. БАЙДЕН ОТРЕАГИРОВАЛ НА ВЫДАЧУ ОРДЕРА НА АРЕСТ ПУТИНА: Я ДУМАЮ, ЭТО ОПРАВДАНО – ВИДЕО. Президент США Джо Байден считает оправданной выдачу Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина (подробнее).

3. ПРОШЛА ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО, ЗАЛУЖНОГО, ОСТИНА, МИЛЛИ, САЛЛИВАВАНА. О РЕШЕНИЯХ НЕ ГОВОРЯТ. Сегодня, 18 марта, состоялась онлайн-встреча представителей высшего военного командования Украины и США (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ АСАДА. Президент Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада (подробнее).

5. ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА ПРОДЛЕНА НА 120 ДНЕЙ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате переговоров удалось достичь согласия по продлению зерновой сделки (подробнее).

6. ШМЫГАЛЬ РАССКАЗАЛ О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. В ЧАСТНОСТИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УВОЛЬНЕНИЕ ПОДАЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ФЕДОРОВ. Сегодня на заседании фракции политической партии Слуга народа обсудили планируемые на следующую неделю кадровые изменения в правительстве. В частности, были рассмотрены кандидатуры на должности министров образования и стратегических отраслей промышленности (подробнее).

7. РОССИЯНЕ ОБСТРЕЛЯЛИ КРАМАТОРСК КАСЕТНЫМИ БОЕПРИПАСАМИ, ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ — ФОТО. Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области кассетными боеприпасами. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения (подробнее).

Вадим Ребрина
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