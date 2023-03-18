Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 марта

1. АТАКА ДРОНОВ. "ШАХЕДЫ" ЛЕТЕЛИ С ДВУХ СТОРОН, ППО УНИЧТОЖИЛА 11, ЕСТЬ ПОПАДАНИЕ ПОД ДНЕПРОМ. В ночь с 17 на 18 марта Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 11 из 16 беспилотников. Два попали по объекту в Днепропетровской области (подробнее).

2. БАЙДЕН ОТРЕАГИРОВАЛ НА ВЫДАЧУ ОРДЕРА НА АРЕСТ ПУТИНА: Я ДУМАЮ, ЭТО ОПРАВДАНО – ВИДЕО. Президент США Джо Байден считает оправданной выдачу Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина (подробнее).

3. ПРОШЛА ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО, ЗАЛУЖНОГО, ОСТИНА, МИЛЛИ, САЛЛИВАВАНА. О РЕШЕНИЯХ НЕ ГОВОРЯТ. Сегодня, 18 марта, состоялась онлайн-встреча представителей высшего военного командования Украины и США (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ АСАДА. Президент Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада (подробнее).

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6. ШМЫГАЛЬ РАССКАЗАЛ О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. В ЧАСТНОСТИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УВОЛЬНЕНИЕ ПОДАЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ФЕДОРОВ. Сегодня на заседании фракции политической партии Слуга народа обсудили планируемые на следующую неделю кадровые изменения в правительстве. В частности, были рассмотрены кандидатуры на должности министров образования и стратегических отраслей промышленности (подробнее).

7. РОССИЯНЕ ОБСТРЕЛЯЛИ КРАМАТОРСК КАСЕТНЫМИ БОЕПРИПАСАМИ, ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ — ФОТО. Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области кассетными боеприпасами. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения (подробнее).

Вадим Ребрина

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