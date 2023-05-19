Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 мая

1. ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ: РОССИЯ АТАКОВАЛА УКРАИНУ SHAHED-136 И "КАЛИБРАМИ". ЕСТЬ ДЕВЯТЬ ПРИЛЕТОВ. Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и крылатыми ракетами "Калибр" в ночь на 19 мая (подробнее).

2. ВСУ: РОССИЯНЕ РАЗГОНЯЮТ ФЕЙК О ЗАХВАТЕ БАХМУТА. ДЕРЖИМ ЮГО-ЗАПАД, АТАКУЕМ НА ФЛАНГАХ. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии LIGA.net опроверг сообщение россиян о якобы "полном захвате" Бахмута (подробнее).

3. CNN: УКРАИНА ИСПОЛЬЗОВАЛА PATRIOT, ЧТОБЫ СБИТЬ РОССИЙСКИЙ БОЕВОЙ САМОЛЕТ. ВСУ: БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. Как отметили журналисты, американские официальные лица рассказали, что "самолет, на который нацелился Patriot, собирался запустить ракеты по Украине" (подробнее).

4. РФ ЗАКУПАЕТ ЧИПЫ И БЕСПИЛОТНИКИ ДЛЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН – РАССЛЕДОВАНИЕ. Российская оборонная промышленность и армия получают микроэлектронику и беспилотники благодаря казахстанским посредникам (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С НАСЛЕДНЫМ ПРИНЦОМ САУДОВСКОЙ АРАВИИ – ФОТО. Президент Владимир Зеленский 19 мая провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом (подробнее).

6. ЗАЯВЛЕНИЕ G7: РОССИЯ ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ ВЫЙТИ СО ВСЕЙ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. Лидеры G7 в своем заявлении по результатам встречи в Хиросиме подчеркнули, что справедливый мир в войне России против Украины не может быть реализован без полного и безусловного вывода российских войск со всей международно признанной территории Украины (подробнее).

7. БАЙДЕН ОДОБРИЛ ТРЕНИРОВКИ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ НА F-16 – ТОП-ЧИНОВИК ДЛЯ CNN. США будут поддерживать совместные учения украинских военных на самолетах пятого поколения, включая истребители F-16 (подробнее).

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