Сім головних новин України та світу на 19:00 19 травня

1. ПОВІТРЯНІ СИЛИ: РОСІЯ АТАКУВАЛА УКРАЇНУ SHAHED-136 ТА "КАЛІБРАМИ". Є ДЕВ'ЯТЬ ПРИЛЬОТІВ. Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та крилатими ракетами "Калібр" у ніч проти 19 травня (докладніше).

2. ЗСУ: РОСІЯНИ РОЗГАНЯЮТЬ ФЕЙК ПРО ЗАХОПЛЕННЯ БАХМУТА. ТРИМАЄМО ПІВДЕННИЙ ЗАХІД, АТАКУЄМО НА ФЛАНГАХ. Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі LIGA.net спростував повідомлення росіян про нібито "повне захоплення" Бахмута (докладніше).

3. CNN: УКРАЇНА ВИКОРИСТАЛА PATRIOT, ЩОБ ЗБИТИ РОСІЙСЬКИЙ БОЙОВИЙ ЛІТАК. ЗСУ: БЕЗ КОМЕНТАРІВ. Як зазначили журналісти, американські офіційні особи розповіли, що "літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по Україні" (докладніше).

4. РФ ЗАКУПОВУЄ ЧИПИ ТА БЕЗПІЛОТНИКИ ДЛЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН – РОЗСЛІДУВАННЯ. Російська оборонна промисловість та армія отримують мікроелектроніку та безпілотники завдяки казахстанським посередникам (докладніше).

5. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗУСТРІВСЯ З НАСЛІДНИМ ПРИНЦОМ САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ – ФОТО. Президент Володимир Зеленський 19 травня провів зустріч з наслідним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом (докладніше).

6. ЗАЯВА G7: РОСІЯ МАЄ ПОВНІСТЮ ВИЙТИ З УСІЄЇ МІЖНАРОДНО ВИЗНАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Лідери G7 у своїй заяві за результатами зустрічі у Хіросімі наголосили, що справедливий мир у війні Росії проти України не може бути реалізований без повного і безумовного виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної території України (докладніше).

7. БАЙДЕН ПІДТРИМАВ ТРЕНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ НА F-16 – ТОПЧИНОВНИК ДЛЯ CNN. США підтримуватимуть спільні навчання українських військових на літаках п'ятого покоління, включно з винищувачами F-16 (докладніше).

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