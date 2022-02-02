Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 февраля

1. ОККУПИРОВАННЫЙ ДОНБАСС НЕ ПОЛУЧИТ ОСОБЫЙ СТАТУС НА УСЛОВИЯХ РОССИИ – КУЛЕБА. "Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, никакого права вето не будет", – сказал Кулеба. (подробнее)

2. ОПУБЛИКОВАН ПОЛНЫЙ ОТВЕТ США И НАТО НА УЛЬТИМАТУМ РОССИИ. Испанское издание El Pais опубликовало полный ответ США и НАТО на ультиматум России. Вашингтон отказывается подписывать договор, который бы запретил брать Украину в НАТО, требует вывода российских войск из Украины, Грузии и Молдовы и предлагает Москве переговоры в сфере контроля над вооружениями при условии деэскалации РФ вокруг Украины. (подробнее)

3. ТРУХИНА ВЫГНАЛИ ИЗ ПАРТИИ СЛУГА НАРОДА. Народного депутата Александра Трухина исключили из партии Слуга народа, после публикации видео с места ДТП, участником которого был нардеп. (подробнее)

4. УКРАИНСКУЮ АРМИЮ ВООРУЖАТ СОВРЕМЕННЫМИ ПЗРК PIORUN. Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для Вооруженных Сил Украины. (подробнее)

5. ШМЫГАЛЬ: ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НАЧАЛА ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ ПОСЛЕ КОРОНАКРИЗИСА. Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса, об этом свидетельствует более 3% роста ВВП в 2021 году и рекордный ВВП более чем в $195 млрд, заявил премьер-министр. (подробнее)

6. УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. Украина поднялась на 14 позиций и заняла 48 место в мире среди 168 стран в рейтинге Social Progress Index, оценивающего качество жизни населения. (подробнее)

7. ПЯТЬ СТРАН СОЗДАЛИ ФОНД ПОМОЩИ ДОНБАССУ. Первая фаза реализации программы фонда "Партнерство за сильную Украину" продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит 35 млн фунтов стерлингов. (подробнее)

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