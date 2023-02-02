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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 февраля

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 18:59
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 февраля - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

1. Резников: Россия мобилизовала около 500 000 и может начать наступление к 24 февраля

Россия мобилизовала около полумиллиона человек, готовится к наступлениям, возможно, на двух направлениях и может "что-то попробовать" 24 февраля, заявил министр обороны Алексей Резников (подробнее).

2. Ракетный удар россиян по Краматорску. Из-под завалов дома достали тела трех погибших

К утру 2 февраля из-под завалов многоэтажного жилого дома в Краматорске, куда накануне попала российская ракета, достали тела трех погибших (подробнее). 

3. США могут разрешить союзникам передать Украине истребители F-16 – Politico

На данный момент выглядит маловероятным, что США отправят свои истребители F-16 украинским летчикам, однако официальные лица могут рассмотреть возможность предоставления им самолетов союзников (подробнее). 

4. Дания готова передать Украине 20 отремонтированных танков Leopard 1A5 – СМИ

Дания якобы планирует приобрести 20 списанных танков Leopard 1A5 с хранения на складе немецкой компании FFG, которые отремонтируют и отправят Силам обороны Украины (подробнее). 

5. Россияне нанесли новый удар по центру Краматорска – видео, фото

На следующий день после удара по четырехэтажному жилому дому в Краматорске, страна-террорист Россия нанесла новый ракетный удар по городу (подробнее). 

6. Дуда готов к железному занавесу "до самых облаков", лишь бы Россия держалась подальше

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности возвести железных занавес "до самых облаков" на границе, чтобы агрессивный сосед держался подальше (подробнее). 

7. В Гааге будет создан центр преследования "преступления агрессии" – президент Еврокомиссии

Международный центр по расследованию преступления агрессии России против Украины будет создан в Гааге. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве (подробнее). 

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Сергій Бережний
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