Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 января

1. БЛИНКЕН И ЛАВРОВ ПОГОВОРИЛИ ОБ УГРОЗЕ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ. В Женеве состоялись переговоры госсекретаря США и главы МИД России, поводом для которых стала беспрецедентная угроза полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. По словам Блинкена, получились не переговоры, а обмен мнениями. Лавров заявил, что США пообещали ему письменный ответ на ультиматум России на следующей неделе. (подробнее)

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЦЕЛЬЮ РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОККУПАЦИЯ ХАРЬКОВА. Президент заявил, что если Россия начнет новое вторжение в Украину, то первым делом нацелится на русскоязычные регионы, в частности может попытаться оккупировать Харьков. (подробнее)

3. БРИТАНИЯ МОЖЕТ ОТПРАВИТЬ ВОЙСКА К УКРАИНЕ. Великобритания рассматривает возможность отправки дополнительных "сотен военнослужащих" в соседние с Украиной страны восточного фланга НАТО. Это, как предполагается, будет "сдерживающим фактором" против экспансии России, написал The Times со ссылкой на источники в Минобороны страны. (подробнее)

4. ЕВРОКОМИССИЯ ПРИГЛАСИТ УКРАИНУ К СЕРТИФИКАЦИИ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Украина будет приглашена к сертификации Северного потока-2, когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии, заявил министр энергетики. (подробнее)

5. УКРАИНА ХОЧЕТ "ОТРЕЗАТЬСЯ" ОТ ЭНЕРГОСЕТЕЙ РОССИИ И БЕЛАРУСИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. Еврокомиссия поддерживает планы Украины по синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой ЕС. (подробнее)

6. НИДЕРЛАНДЫ ГОТОВЫ ПОСТАВЛЯТЬ УКРАИНЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ РОССИИ. Правительство Нидерландов открыто для предоставления военной помощи Украине, если будет запрос через НАТО. (подробнее)

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