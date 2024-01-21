Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 января

Зеленский поддержал принятие законопроекта о мобилизации, а президент Литвы заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине

Владимир Зеленский (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

1. Спецоперация СБУ. На НПЗ возле Санкт-Петербурга произошел взрыв: что известно. В ночь на 21 января на российском нефтеперерабатывающем заводе в городе Усть-Луга (порт на Балтийском море неподалеку от Санкт-Петербурга) произошел взрыв. Российское издание "Фонтанка" утверждало, что в терминал прилетели два беспилотника (подробнее).

2. Буданов повторил призыв к мобилизации: Без этого не обойтись. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов снова заявил о необходимости мобилизации. Разведчик сказал, что "нельзя даже думать, что мы можем обойтись без мобилизации" (подробнее).

3. Россияне обстреляли города в Донецкой области. Под огнем были Мирноград и Селидово – фото. Российские войска ночью выпустили снаряды по Мирнограду и Селидову в Донецкой области, обошлось без погибших. В то же время города получили значительные разрушения (подробнее).

4. Зеленский поддержал дополнительную мобилизацию, но не 500 000 человек. Президент Владимир Зеленский поддержал принятие законопроекта о мобилизации, назвав его вопросом справедливости. При этом он добавил: количество мобилизованных может быть меньше, чем он называл ранее (подробнее).

5. Науседа: ЕС должен играть большую роль в предоставлении вооружения. У Украины нет роскоши ждать. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейский Союз должен играть более активную роль в помощи Украине. Во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой литовский президент также отметил, что в настоящее время существует срочная необходимость в усилении военного потенциала Литвы и ЕС — как в плане закупок, так и в других формах сотрудничества. Глава Польши заявил, что не все страны – члены ЕС понимают угрозу, которую представляет РФ (подробнее).

6. Слежка за Bihus.Info: Зеленский лично говорил с главой СБУ об инциденте. Президент Владимир Зеленский заявил, что сразу после инцидента с тайным прослушиванием и съемкой представителей проекта Bihus.Info он провел разговор с главой Службы безопасности Украины (подробнее).

7. Директор МАГАТЭ после сообщений о минах на Запорожской АЭС снова собрался в Украину. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается приехать в Украину, рассказал он. Визит связан с ухудшением ситуации на Запорожской атомной электростанции (подробнее).

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