Сім головних новин України та світу на 19:00 21 січня

Президент Зеленський підтримав ухвалення законопроєкту про мобілізацію, а президент Литви Науседа заявив, що ЄС повинен відігравати більш активну роль у допомозі Україні

Володимир Зеленський (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

1. Спецоперація СБУ. На НПЗ біля Санкт-Петербурга стався вибух: що відомо. У ніч проти 21 січня на російському нафтопереробному заводі в місті Усть-Луга (порт на Балтійському морі неподалік від Санкт-Петербурга) стався вибух. Російське видання "Фонтанка" стверджувало, що у термінал прилетіли два безпілотники (детальніше).

2. Буданов повторив заклик до мобілізації: Без цього не обійтися. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов знову заявив про необхідність мобілізації. Розвідник сказав, що "не можна навіть думати, що ми можемо обійтися без мобілізації" (детальніше).

3. Росіяни обстріляли міста в Донецькій області. Під вогнем були Мирноград і Селидове – фото. Російські війська уночі випустили снаряди по Мирнограду та Селидовому в Донецькій області, обійшлося без загиблих. Водночас міста зазнали значних руйнувань (детальніше).

4. Зеленський підтримав додаткову мобілізацію, але не 500 000 осіб. Президент Володимир Зеленський підтримав ухвалення законопроєкту про мобілізацію, назвавши його питанням справедливості. Водночас він додав: кількість мобілізованих може бути меншою, ніж він називав раніше (детальніше).

5. Науседа: ЄС має відігравати більшу роль у наданні озброєння. В України немає розкоші чекати. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європейський Союз повинен відігравати більш активну роль у допомозі Україні. Під час зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою литовський президент також наголосив на тому, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС — як в плані закупівель, так і в інших формах співпраці. Глава Польщі заявив, що не всі країни – члени ЄС розуміють загрозу, яку становить РФ (детальніше).

6. Стеження за Bihus.Info: Зеленський особисто говорив із головою СБУ про інцидент. Президент Володимир Зеленський заявив, що одразу після інциденту із таємним прослуховуванням та фільмуванням представників проєкту Bihus.Info він провів розмову із головою Служби безпеки України (детальніше).

7. Директор МАГАТЕ після повідомлень про міни на Запорізькій АЕС знову зібрався в Україну. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі збирається приїхати в Україну, розказав він. Візит пов'язаний із погіршенням ситуації на Запорізькій атомній електростанції (детальніше).

Читайте тексти дня:

Що буде з іграми у 2024 році. 5 трендів – шутери, фермери, ШІ та інше

Морква та чорниця не лікують зір. Розвінчуємо міфи про здоровʼя очей

Українська музика тижня: headachee, ФРН, Jamala та XXV кадр