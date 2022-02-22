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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 февраля

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 февраля - Фото

1. ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА ООН ПО ДОНБАССУ: ПОЗИЦИИ УКРАИНЫ, США, РОССИИ И КИТАЯ. В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за решения России о признании "республиками" оккупированных РФ территорий Донбасса. Украина требует от Кремля отказаться от этого решения и вывести войска, США примут ответные меры, Китай призывает к сдержанности, а Россия пытается оправдать свои действия. (подробнее)

2. ЗЕЛЕНСКИЙ РАССМОТРИТ РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ. Зеленскому пришло ходатайство от МИД о разрыве дипотношений с Россией. (подробнее)

3. СЕРТИФИКАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 БУДЕТ ОСТАНОВЛЕНА – ШОЛЬЦ. "Газпровод не может быть запущен в кризисных условиях. Без сертификации Северный поток-2 не может быть запущен в эксплуатацию", – сказал канцлер. (подробнее)

4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВОДИТ САНКЦИИ ПРОТИВ ПЯТИ БАНКОВ И ТРЕХ ПРИБЛИЖЕННЫХ К ПУТИНУ ОЛИГАРХОВ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первой части санкций против России. Под них попали пять банков: Россия, Промсвязьбанк, ИС Банк, Генбанк, Черноморский банк реконструкции и развития. Также санкции ввели против олигархов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга. (подробнее)

5. СОВФЕД РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ ПУТИНА О ВТОРЖЕНИИ В УКРАИНУ. Совет федерации разрешил президенту страны-агрессора Владимиру Путину использовать войска РФ на украинском Донбассе. (подробнее)

6. СТОИМОСТЬ НЕФТИ BRENT ПОДНЯЛАСЬ ДО УРОВНЯ СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА. Мировые цена на нефть в ночь на 22 февраля обновили максимум за восемь лет. Стоимость нефти марки Brent превысила 97 долларов за баррель. (подробнее)

7. ПУТИН: МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. "РЕСПУБЛИКИ" – ЭТО ВЕСЬ ДОНБАССПрезидент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует, и Россия не намерена их выполнять. (подробнее)

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