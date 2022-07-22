Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 июля

1. РАДИ AIRBUS. ЕС ИСКЛЮЧИЛ ИЗ САНКЦИОННОГО СПИСКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТИТАНА – WSJ. Европейский Союз в последнюю минуту заблокировал предложение ввести санкции против российской металлургической компании ВСМПО-Ависма после того, как Франция и другие государства-члены выступили против этого шага из-за опасений возможного ответного запрета со стороны России на экспорт титана в ЕС (подробнее).

2. КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЕВРО ПОДНЯЛИСЬ НА 7 ГРН. ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ВАЛЮТ. Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 июля курс гривни по отношению к евро упал на 7,46 грн. По отношению к доллару национальная валюта подешевела на 7,31 грн (подробнее).

3. В НБУ СПРОГНОЗИРОВАЛИ, КОГДА СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ КУРС ДОЛЛАРА. Рынок ищет новое равновесие после повышения официального курса НБУ на 25% до 36,57 гривень. Курс доллара на наличном рынке стабилизируется в течение двух-трех дней, заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (подробнее).

4. МИНОБОРОНЫ ЯПОНИИ: ВОЙНА РФ ПРОТИВ УКРАИНЫ СОЗДАЕТ ПРЕЦЕДЕНТ ДЛЯ ВТОРЖЕНИЯ КИТАЯ В ТАЙВАНЬ. Полномасштабная война России против Украины создает прецедент для потенциального вторжения Китая в Тайвань, который КНР считает своей территорией, сказано в отчете министерства обороны Японии (подробнее).

5. ДАНИЛОВ ЖДЕТ ФАКТОВ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОТ ЕВРОПОЛА ПО ПОВОДУ "КОНТРАБАНДЫ" ОРУЖИЯ ИЗ УКРАИНЫ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на заявление спикера Европола о "признаках" контрабанды западного оружия из Украины. Данилов заявил, что Украина ожидает предметного разговора с представителями Европола с фактами и доказательствами по этому поводу (подробнее).

6. КОРБАН ЗАЯВИЛ, ЧТО У НЕГО ЗАБРАЛИ ПАСПОРТ НА ГРАНИЦЕ. ПРИЧИНА — ОН ЯКОБЫ ЛИШЕН ГРАЖДАНСТВА. Глава теробороны Днепра и бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на границе с Украиной из-за якобы лишения гражданства (подробнее).

7. УКРАИНА ПОДПИСАЛА ЗЕРНОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ТУРЦИЕЙ И ООН — БЕЗ ПЕРЕМИРИЯ И СНЯТИЯ САНКЦИЙ. Украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым подписала договор о зерновом коридоре с Турцией и ООН, который предусматривает разблокировку украинских портов без их разминирования (подробнее).

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Вадим Ребрина

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