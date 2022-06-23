Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 июня

1. ИНФОРМАЦИЯ О "ШТУРМЕ ХЕРСОНА" И НОВОМ ОРУЖИИ НА ФРОНТЕ ВРЕДИТ ВСУ – МИНОБОРОНЫ. Публикация информации о якобы освобождении нескольких улиц в Херсоне или новом оружии на фронте вредит Вооруженным Силам Украины, сообщила замминистра обороны Анна Маляр (подробнее).

2. УКРАИНСКИЕ ЛЕТЧИКИ НА ИСТРЕБИТЕЛЯХ F-15 И F-16. В КОНГРЕСС ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБУЧЕНИИ. В американском Конгрессе зарегистрировали законопроект, который в случае принятия даст возможность украинским летчикам начать обучение на истребителях F-15 и F-16 (подробнее).

3. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИЗВАЛ ДАТЬ УКРАИНЕ И МОЛДОВЕ КАНДИДАТСКИЙ СТАТУС В ЕС. Европарламент принял резолюцию, в которой призывал глав государств и правительств предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС "безотлагательно" (подробнее).

4. ТЕХНОЛОГИИ, БАНКНОТЫ, ТОПЛИВО: БРИТАНИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ. Санкции включают запрет на экспорт в РФ товаров и технологий, связанных с производством химического и биологического оружия (подробнее).

5. HIMARS УЖЕ В УКРАИНЕ. РЕЗНИКОВ ПООБЕЩАЛ "ЖАРКОЕ ЛЕТО" РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ. Американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину, сообщил министр обороны Алексей Резников (подробнее).

6. РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТАМИ ПО НИКОЛАЕВУ. ЕЩЕ ДВЕ ПЕРЕХВАТИЛИ ПОД ОДЕССОЙ, ОДНУ – В ПОКРОВСКЕ. Россия нанесла очередной ракетный залп по Николаеву: три крылатые ракеты наземного базирования, запущенные врагом с оккупированной территории Херсонской области, достигли целей (подробнее).

7. В БЕЛАРУСИ РАСКОНСЕРВИРУЮТ ТЕХНИКУ, МОГУТ БРОСИТЬ ЕЕ НА ДОНБАСС ИЛИ ПОД ХЕРСОН – ГЕНШТАБ. В Беларуси расконсервируют технику, которую могут перебросить на Донецкое или Херсонское направления (подробнее).

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Вадим Ребрина

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