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Европарламент призвал дать Украине и Молдове кандидатский статус в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 13:30
Европарламент призвал дать Украине и Молдове кандидатский статус в ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Европарламент принял резолюцию, в которой призывал глав государств и правительств предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС "безотлагательно". То же призывают сделать и для Грузии, "когда ее правительство выполнит" все рекомендации, указанные Европейской комиссией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Резолюцию поддержали 529 членов Европарламента, 45 выступили против и еще 14 воздержались.

Депутаты Европарламента настаивают на том, что для членства в ЕС нет "ускоренного пути" и предлагают властям Украины, Молдовы и Грузии "недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа", ускорив реформы, чтобы быстрее выполнить все критерии членства в ЕС.

В Европарламенте считают, что у ЕС нет альтернативы расширению и оно "более чем когда-либо является геостратегической инвестицией" в стабильный, сильный и единый союз, сообщается в резолюции. Подчеркивается, что расширение пойдет на пользу политическим и экономическим интересам, а также безопасности ЕС.

Депутаты Европарламента также "требуют активизировать" процесс расширения в отношении стран Западных Балкан.

Читайте также: В Брюсселе стартует исторический для Украины саммит лидеров ЕС – расписание

Мария Макуха
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европарламент евросоюз евроинтеграция
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