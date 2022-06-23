Европарламент призвал дать Украине и Молдове кандидатский статус в ЕС
Европарламент принял резолюцию, в которой призывал глав государств и правительств предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС "безотлагательно". То же призывают сделать и для Грузии, "когда ее правительство выполнит" все рекомендации, указанные Европейской комиссией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Резолюцию поддержали 529 членов Европарламента, 45 выступили против и еще 14 воздержались.
Депутаты Европарламента настаивают на том, что для членства в ЕС нет "ускоренного пути" и предлагают властям Украины, Молдовы и Грузии "недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа", ускорив реформы, чтобы быстрее выполнить все критерии членства в ЕС.
В Европарламенте считают, что у ЕС нет альтернативы расширению и оно "более чем когда-либо является геостратегической инвестицией" в стабильный, сильный и единый союз, сообщается в резолюции. Подчеркивается, что расширение пойдет на пользу политическим и экономическим интересам, а также безопасности ЕС.
Депутаты Европарламента также "требуют активизировать" процесс расширения в отношении стран Западных Балкан.
- 17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата в ЕС Украине и Молдове. В МИД Франции заявили, что в ЕС достигли полного консенсуса по предоставлению Украине статуса кандидата.
- В случае получения статуса кандидата Украина должна будет выполнить условия, связанные с реформами, чтобы начать переговоры с ЕС о вступлении. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила о намерении выполнить все условия до конца года.
- Решение о предоставлении Украине статуса государства-кандидата в ЕС Евросовет примет на очередном заседании 23-24 июня.
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