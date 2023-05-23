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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 мая

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 мая - Фото
Фото: ОП

1. "В лучшем случае несколько месяцев". ВВС США назвали сроки поставки F-16 в Украину. Для доставки самолетов F-16 в Украину понадобится "в лучшем случае несколько месяцев", заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл (подробнее).

2. В Бахмуте интенсивность боев снизилась. ВСУ немного продвинулись на флангах – Маляр. На Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев, на флангах бойцы Сил обороны еще немного продвинулись (подробнее).

3. Зеленский побывал под Угледаром, наградил морпехов – фото, видео. Зеленский приехал на один из участков фронта, чтобы наградить морских пехотинцев и поздравить их с профессиональным праздником (подробнее).

4. В Украине создадут Корпус морской пехоты, будут новые бригады – Зеленский. Зеленский пообещал, что государство будет делать все для развития этого важного и крепкого рода войск, для оснащения его современным оружием, техникой и создания новых бригад морской пехоты Украины (подробнее).

5. "И будет больше". Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро. Европейский Союз во вторник, 23 мая, объявил о выплате Украине четвертого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро (подробнее).

6. Резников обратился к башкирам: Нет никакой причины, почему вы должны погибать на путинской войне. Министр обороны Алексей Резников написал обращение к башкирскому народу, призвав забрать домой солдат, ныне воюющих в составе российской армии против Украины (подробнее).

7. Франция готова стать гарантом безопасности для Украины – МИД страны. Франция готова заключить соглашение с Украиной, чтобы предоставить гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем, говорится в заявлении (подробнее).

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