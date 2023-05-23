Сім головних новин України та світу на 19:00 23 травня

1. "У найкращому разі кілька місяців". ВПС США назвали терміни постачання F-16 в Україну. Для доставлення літаків F-16 в Україну знадобиться "у найкращому разі кілька місяців", заявив міністр ВПС США Френк Кендалл (детальніше).

2. У Бахмуті інтенсивність боїв знизилася. ЗСУ трохи просунулися на флангах – Маляр. На Бахмутському напрямку знизилася інтенсивність боїв, на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися (детальніше).

3. Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео. Зеленський приїхав на одну з ділянок фронту, щоб нагородити морських піхотинців та привітати їх із професійним святом (детальніше).

4. В Україні створять Корпус морської піхоти, будуть нові бригади – Зеленський. Зеленський пообіцяв, що держава робитиме все для розвитку цього важливого та міцного роду військ, для оснащення його сучасною зброєю, технікою та створення нових бригад морської піхоти України (детальніше).

5. "І буде більше". Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро. Європейський Союз у вівторок, 23 травня, оголосив про виплату Україні четвертого у 2023 році траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро (детальніше).

6. Резніков звернувся до башкирів: Немає жодної причини, чому ви мусите гинути на путінській війні. Міністр оборони Олексій Резніков написав звернення до башкирського народу, закликавши забрати додому солдатів, які нині воюють у складі російської армії проти України (детальніше).

7. Франція готова стати гарантом безпеки для України — МЗС країни. Франція готова укласти угоду з Україною, щоб надати гарантії безпеки, які допоможуть їй захищати себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливій агресії проти неї у майбутньому, йдеться у заяві (детальніше).

Читайте також тексти дня:

В зоні ризику – майже всі. Як штучний інтелект вплине на сферу розробки відеоігор

Окремі вагони для жінок і чоловіків. Що пропонують і як відреагували в Укрзалізниці?

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.