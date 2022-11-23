UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 ноября

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 ноября - Фото
Фото: Нацполиция

1. РОССИЯ НАНЕСЛА МАССИРОВАННЫЙ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО УКРАИНЕ. Днем 23 ноября стратегическая авиация страны-террориста России запустила по объектам на территории Украины 67 крылатых ракет. ПВО сбила 51 ракету и пять беспилотников. Погибли шесть человек, ранены 36. Попадания в 16 объектов инфраструктуры. Половина ракет летела на Киев. (подробнее)

2. ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ИЗ-ЗА РАКЕТНЫХ УДАРОВ НАЧАЛИСЬ АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ. Во всех регионах начались аварийные отключения в результате попадания российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры.(подробнее)

3. США ДАЮТ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ НА $400 МЛН. В пакет войдут дополнительные ракеты для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, 150 крупнокалиберных пулеметов для борьбы с дронами, 200 высокоточных 155-мм снарядов и многое другое. (подробнее)

4. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИЗНАЛ РОССИЮ ГОСУДАРСТВОМ-СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА. Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия объявлена государством-спонсором терроризма за ее полномасштабную войну против Украины и военные преступления, совершенные в Украине за последние девять месяцев. (подробнее)

5. ИЗ-ЗА РАКЕТНЫХ УДАРОВ РОССИИ ПО УКРАИНЕ БЕЗ СВЕТА ОСТАЛАСЬ ЧАСТЬ МОЛДОВЫ. "Россия оставила Молдову во тьме. Мы не можем доверять режиму, который убивает", – заявила Майя Санду. (подробнее)

6. СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ, ДОМОЙ ВЕРНУЛИСЬ ЕЩЕ 36 УКРАИНЦЕВ. Среди освобожденных – воины, защищавшие Мариуполь, которые были на Азовстали, а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения. (подробнее)

7. БРИТАНИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ ТРИ ВЕРТОЛЕТА SEA KING. Великобритания передаст Украине три транспортных вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов — один из летательных аппаратов уже прибыл в Украину. (подробнее)

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 