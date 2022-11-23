Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 ноября

1. РОССИЯ НАНЕСЛА МАССИРОВАННЫЙ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО УКРАИНЕ. Днем 23 ноября стратегическая авиация страны-террориста России запустила по объектам на территории Украины 67 крылатых ракет. ПВО сбила 51 ракету и пять беспилотников. Погибли шесть человек, ранены 36. Попадания в 16 объектов инфраструктуры. Половина ракет летела на Киев. (подробнее)

2. ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ИЗ-ЗА РАКЕТНЫХ УДАРОВ НАЧАЛИСЬ АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ. Во всех регионах начались аварийные отключения в результате попадания российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры.(подробнее)

3. США ДАЮТ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ НА $400 МЛН. В пакет войдут дополнительные ракеты для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, 150 крупнокалиберных пулеметов для борьбы с дронами, 200 высокоточных 155-мм снарядов и многое другое. (подробнее)

4. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИЗНАЛ РОССИЮ ГОСУДАРСТВОМ-СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА. Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия объявлена государством-спонсором терроризма за ее полномасштабную войну против Украины и военные преступления, совершенные в Украине за последние девять месяцев. (подробнее)

5. ИЗ-ЗА РАКЕТНЫХ УДАРОВ РОССИИ ПО УКРАИНЕ БЕЗ СВЕТА ОСТАЛАСЬ ЧАСТЬ МОЛДОВЫ. "Россия оставила Молдову во тьме. Мы не можем доверять режиму, который убивает", – заявила Майя Санду. (подробнее)

6. СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ, ДОМОЙ ВЕРНУЛИСЬ ЕЩЕ 36 УКРАИНЦЕВ. Среди освобожденных – воины, защищавшие Мариуполь, которые были на Азовстали, а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения. (подробнее)

7. БРИТАНИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ ТРИ ВЕРТОЛЕТА SEA KING. Великобритания передаст Украине три транспортных вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов — один из летательных аппаратов уже прибыл в Украину. (подробнее)

Наталія Медведєва

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