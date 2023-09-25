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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 сентября

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 сентября - Фото
Танк Abrams (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

1. ВСУ: РФ выпустила по Одессе 19 "шахедов", 12 "Калибров" и два "Оникса". Прилет в морвокзал и гостиницу. Российские оккупанты в ночь на 25 сентября выпустили по Одессе 19 дронов-камикадзе Shahed-136, 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые ракеты "Оникс" (подробнее).

2. В Курске прямое попадание в здание МВД. Вчера украинский дрон атаковал там ФСБ – ГУР. Утром 25 сентября в российском Курске раздались взрывы. Источники LIGA.net в Главном управлении разведки сообщили, что это последствия прямого попадания украинского беспилотника в здание Министерства внутренних дел (подробнее).

3. Аэродром "Халино". Источник в разведке: Дрон-ловушка убил командование авиаполка россиян. На аэродроме "Халино" в Курской области взорвался "безопасно посаженный" на взлетную полосу украинский беспилотник, пострадало руководство авиационного полка оккупантов: есть убитые и раненые, рассказал LIGA.net собеседник в Главном управлении разведки (подробнее).

4. В оккупированном Сорокино прилет в завод "Юность". Идет детонация, поднимается "гриб": видео. Во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) взрывы, был нанесен удар по заводу "Юность", где россияне размещали боеприпасы и технику еще с 2014 года (подробнее).

5. Севастополь. ВСУ уничтожили командующего Черноморским флотом РФ адмирала Соколова. Военные заявляют, что при ударе по штабу ЧФ РФ якобы ликвидированы 34 офицера, среди которых был и Соколов. Еще 105 оккупантов получили ранения (подробнее).

6. NYT пишет, что первые танки Abrams уже в Украине. Зеленский подтвердил. Зеленский подтвердил, что танки Abrams "уже в Украине и готовятся усилить наши бригады" (подробнее).

7. Коломойского не отпустили из-под стражи. Его хотели взять на поруки депутаты и журналисты. Киевский апелляционный суд отказался отпустить Игоря Коломойского из-под стражи, оставив в силе предыдущую меру пресечения в виде ареста с залогом 3,89 млрд грн (подробнее).

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Оксана Житнюк
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