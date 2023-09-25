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В оккупированном Сорокино прилет в завод Юность. Идет детонация, поднимается "гриб": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 11:13
Дым над Сорокино
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Во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) взрывы, был нанесен удар по заводу "Юность", где россияне размещали боеприпасы и технику еще с 2014 года. Об этом сообщили источники LIGA.net в городе.

По словам собеседников, утром в городе прозвучал взрыв на заводе "Юность".

Город сотрясают взрывы, идет детонация.

Также пишут, что из школ эвакуируют учащихся.

Над заводом поднимается столб дыма. В самом Сорокино, а также окрестных Суходольске и Молодогвардейске от взрывов открываются окна. 

Предприятие расположено на трассе в направлении Луганска. Еще с начала агрессии против Украины в 2014 году Россия использовала "Юность" в качестве военной базы и логистического хаба.

Завод Юность отмечен красной точкой (Карта: googlemaps.com)

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Дмитрий Гриниченко
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