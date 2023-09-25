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В окупованому Сорокиному приліт у завод "Юність". Йде детонація, піднімається "гриб": відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 11:13
Дим над Сорокиним
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У тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) вибухи, було завдано удару по заводу "Юність", де росіяни розміщували боєприпаси та техніку ще з 2014 року. Про це повідомили місцеві канали, підконтрольні Москві.

Уранці у місті пролунав вибух на заводі "Юність".

Місто трясуть вибухи, йде детонація.

Також пишуть, що зі шкіл евакуювали учнів.

Над заводом піднімається стовп диму. У самому Сорокиному, а також навколишніх Суходільську та Молодогвардійську від вибухів відкриваються вікна.

Підприємство розташоване на трасі у напрямку Луганська. Ще з початку агресії проти України у 2014 році Росія використала "Юність" як військову базу та логістичний хаб.

Завод Юність відзначений червоною точкою (Карта: googlemaps.com)

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Дмитро Гриниченко
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