У тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) вибухи, було завдано удару по заводу "Юність", де росіяни розміщували боєприпаси та техніку ще з 2014 року. Про це повідомили місцеві канали, підконтрольні Москві.

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Уранці у місті пролунав вибух на заводі "Юність".

Місто трясуть вибухи, йде детонація.

Також пишуть, що зі шкіл евакуювали учнів.

Над заводом піднімається стовп диму. У самому Сорокиному, а також навколишніх Суходільську та Молодогвардійську від вибухів відкриваються вікна.

Підприємство розташоване на трасі у напрямку Луганська. Ще з початку агресії проти України у 2014 році Росія використала "Юність" як військову базу та логістичний хаб.

Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

Вночі 25 вересня російські терористи пустили по Одесi 19 дронів Shahed-136, 12 ракет "Калібр" і дві надзвукові "Онікс". Ось наслідки.

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