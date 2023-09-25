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Сім головних новин України та світу на 19:00 25 вересня

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 19:00
Сім головних новин України та світу на 19:00 25 вересня - Фото
Танк Abrams (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

1. ЗСУ: РФ випустила по Одесі 19 "шахедів", 12 "Калібрів" і два "Онікси". Приліт у морвокзал та готель. Російські окупанти в ніч проти 25 вересня випустили по Одесі 19 дронів-камікадзе Shahed-136, 12 крилатих ракет "Калібр" та дві надзвукові ракети "Онікс" (детальніше).

2. У Курську пряме влучання у будівлю МВС. Вчора український дрон атакував там ФСБ – ГУР. Вранці 25 вересня у російському Курську пролунали вибухи. Джерела LIGA.net у Головному управлінні розвідки повідомили, що це наслідки прямого влучання українського безпілотника у будівлю Міністерства внутрішніх справ (детальніше).

3. Аеродром "Халіно". Джерело у розвідці: Дрон-пастка вбив командування авіаполку росіян. На аеродромі "Халіно" у Курській області вибухнув "безпечно посаджений" на злітну смугу український безпілотник, постраждало керівництво авіаційного полку окупантів: є вбиті та поранені, розповів LIGA.net співрозмовник у Головному управлінні розвідки (детальніше).

4. В окупованому Сорокиному приліт у завод "Юність". Йде детонація, піднімається "гриб": відео. У тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) вибухи, було завдано удару по заводу "Юність", де росіяни розміщували боєприпаси та техніку ще з 2014 року (детальніше).

5. Севастополь. ЗСУ знищили командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Соколова. Військові заявляють, що під час удару по штабу ЧФ РФ нібито ліквідовані 34 офіцерів, серед яких був і Соколов. Ще 105 окупантів зазнали поранень (детальніше).

6. NYT пише, що перші танки Abrams вже в Україні. Зеленський підтвердив. Зеленський підтвердив, що танки Abrams "вже в Україні й готуються підсилити наші бригади" (детальніше).

7. Коломойського не відпустили з-під варти. Його хотіли взяти на поруки депутати й журналісти. Київський апеляційний суд відмовився відпустити Ігоря Коломойського з-під варти, залишивши в силі попередній запобіжний захід у вигляді арешту з заставою 3,89 млрд грн (детальніше).

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Оксана Житнюк
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