Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 сентября

1. Белый дом о "приоритетных реформах" для Украины: Это не условие для военной помощи. В Белом доме заявили, что список "приоритетных реформ" для Украины не является условием дальнейшей военной помощи стране. Об этом сообщил неназванный представитель Совета национальной безопасности США в комментарии Голосу Америки (подробнее).

2. В Shahed – детали из США, Германии и Польши. Guardian: Украинцы предлагают бить по Ирану. Украинские военные якобы предложили западным союзникам нанести ракетные удары по местам производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране и Сирии. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на документ, который украинское правительство передало странам G7 в августе (подробнее).

3. Сенат США готов выделить Украине $6 млрд на 45 дней вместо $24 млрд на три месяца. Сенат США во вторник, 26 сентября, проголосовал за рассмотрение краткосрочной бюджетной резолюции, которая призвана предотвратить остановку работы федерального правительства США (шатдауна) с 1 октября, когда в стране начинается новый фискальный год. Об этом сообщает The Hill (подробнее).

4. Литва передает ВМС Украины морские радиолокационные станции. ВМС Литвы передали Украине комплекты радиолокационного оборудования для морского наблюдения, сообщает Министерство обороны страны. (подробнее).

5. В Берлине заявили, что исход войны в Украине "не имеет никакого отношения к нашей стратегии обороны". Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина должна победить в войне против России, однако это не "не имеет никакого отношения" к стратегии обороны ФРГ. Об этом он сообщил во время визита в Эстонию, цитирует его ERR (подробнее).

6. WSJ: Шольц не присылает Taurus Украине из-за опасений конфронтации с Россией. Издание The Wall Street Journal заявляет, что Германия якобы откладывает отправку высокоточных ракет большой дальности Taurus в Украину из-за опасений канцлера Олафа Шольца и других чиновников, что для этого понадобятся немецкие технические специалисты для работы в Украине. (подробнее).

7. Протесты в Одессе. Горсовет не отменил 10 млн грн на ремонт суда: поименное голосование. Одесский городской совет не принял правку, которая упраздняла выделение 10 млн грн на ремонт Киевского районного суда. В последние месяцы, в основном в выходные, в Одессе проходят протесты против использования средств бюджета города на ремонт здания суда и театра и за расходы на армию (подробнее).

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