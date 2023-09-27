Сім головних новин України та світу на 19:00 27 вересня

1. Білий дім про "пріоритетні реформи" для України: Це не умова для військової допомоги. У Білому домі заявили, що список "пріоритетних реформ" для України не є умовою подальшої військової допомоги країні. Про це повідомив неназваний представник Ради національної безпеки США у коментарі Голосу Америки (детальніше).

2. У Shahed – деталі із США, Німеччини та Польщі. Guardian: Українці пропонують бити по Ірану. Українські військові нібито запропонували західним союзникам завдати ракетних ударів по місцях виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 в Ірані та Сирії. Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на документ, який український уряд передав країнам G7 у серпні (детальніше).

3. Сенат США готовий виділити Україні $6 млрд на 45 днів замість $24 млрд на три місяці. Сенат США у вівторок, 26 вересня, проголосував за розгляд короткострокової бюджетної резолюції, яка покликана запобігти зупинці роботи федерального уряду США (шатдауну) з 1 жовтня, коли в країні починається новий фіскальний рік. Про це повідомляє The Hill (детальніше).

4. Литва передає ВМС України морські станції радіолокації. ВМС Литви передали Україні комплекти обладнання для радіолокації для морського спостереження, повідомляє Міністерство оборони країни (детальніше).

5. У Берліні заявили, що результат війни в Україні "не має жодного стосунку до нашої стратегії оборони". Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна має перемогти у війні проти Росії, проте це не "не має жодного стосунку" до стратегії оборони ФРН. Про це він повідомив під час візиту до Естонії, цитує його ERR (детальніше).

6. WSJ: Шольц не надсилає Taurus Україні через побоювання конфронтації з Росією. Видання The Wall Street Journal заявляє, нібито Німеччина відкладає відправлення високоточних ракет великої дальності Taurus в Україну через побоювання канцлера Олафа Шольца та інших посадовців, що для цього знадобляться німецькі технічні спеціалісти для роботи в Україні (детальніше).

7. Протести в Одесі. Міськрада не скасувала 10 млн грн на ремонт суду: поіменне голосування. Одеська міська рада не ухвалила правку, яка скасовувала виділення 10 млн грн на ремонт Київського районного суду. Впродовж останніх місяців, здебільшого вихідними, в Одесі відбуваються протести проти використання коштів бюджету міста на ремонт будівлі суду та театру і за витрати на армію (детальніше).

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