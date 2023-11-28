Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 ноября

Отравление жены Буданова, ракетный удар по Запорожью, бойкот Совета министров ОБСЕ и другие новости на 28 ноября

Марианна Буданова (Фото: Instagram)

1. Россия ударила "Искандером" по Запорожью. Прилет по предприятию, есть разрушения. В Запорожье утром 28 ноября прогремел взрыв, военные предупреждали об угрозе удара баллистикой (подробнее).

2. Спикер Палаты Джонсон: Украина – приоритет США. Уверен, примем новую помощь к Рождеству. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал помощь Украине главным приоритетом своей страны. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Сарасоте, штат Флорида, которое транслировал канал WFLA (подробнее).

3. Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год. Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год. Информация о подписании госбюджета опубликована на сайте Верховной Рады (подробнее).

4. Отравление жены Буданова – ГУР официально подтвердило, сам Буданов не пострадал. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов официально подтвердил для LIGA.net информацию о том, что Марианна Буданова была отравлена. По его словам, начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов не пострадал (подробнее).

5. МИД Украины и стран Балтии бойкотируют министерское совещание ОБСЕ, на которое пригласили Лаврова. Делегации Украины, Эстонии, Латвии и Литвы не будут участвовать в заседании ОБСЕ, на которое пригласили россиян во главе с Лавровым (подробнее).

6. Коломойский выиграл апелляцию в Антикорсуде: ареста активов не будет, дело могут закрыть. Апелляционная палата ВАКС отказалась изменить решение, которым САП и НАБУ получили отказ в аресте активов Коломойского (подробнее).

7. Союзники: НАТО имеет вооружение, о котором говорил Залужный, но продает его третьим странам. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Запад имеет вооружение для технологического прорыва Украины в войне, но не предоставляет его ей (подробнее).



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