Сім головних новин України та світу на 19:00 28 листопада

Отруєння дружини Буданова, ракетний удар по Запоріжжю, бойкот Ради міністрів ОБСЄ та інші новини на 28 листопада

Мар'яна Буданова (Фото: Instagram)

1. Росія вдарила "Іскандером" по Запоріжжю. Приліт по підприємству, є руйнування. У Запоріжжі вранці 28 листопада пролунав вибух, військові попереджали про загрозу удару балістикою (детальніше).

2. Спікер Палати Джонсон: Україна — пріоритет США. Впевнений, ухвалимо нову допомогу до Різдва. Спікер Палати представників США Майк Джонсон назвав допомогу Україні "головним пріоритетом" своєї країни. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Сарасоті, штат Флорида, яке транслював канал WFLA (детальніше).

3. Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік. Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік. Інформація про підписання держбюджету опублікована на сайті Верховної Ради (детальніше).

4. Отруєння дружини Буданова — ГУР офіційно підтвердило, сам Буданов не постраждав. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов офіційно підтвердив для LIGA.net інформацію про те, що Маріанна Буданова була отруєна. За його словами, начальник української військової розвідки Кирило Буданов не постраждав (детальніше).

5. МЗС України та країн Балтії бойкотують міністерську нараду ОБСЄ, на яку запросили Лаврова. Делегації України, Естонії, Латвії та Литви не братимуть участі у засідання ОБСЄ, на яке запросили росіян на чолі з Лавровим (детальніше).

6. Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити. Апеляційна палата ВАКС відмовилась змінити рішення, яким САП і НАБУ отримали відмову в арешті активів Коломойського (детальніше).

7. Союзники: НАТО має озброєння, про яке казав Залужний, але продає його третім країнам. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Захід має озброєння для технологічного прориву України у війні, але не надає його їй (детальніше).



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