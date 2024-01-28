Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 января

Доходы президента и его семьи уменьшились с 10,8 млн грн в 2021 году до 3,7 млн в 2022 году, а Франция сможет предоставлять 3000 снарядов ежемесячно

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

1. Силы обороны уничтожили четыре из восьми "шахедов", оккупанты били "Искандерами" и С-300. Силы обороны уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января. Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавской области и тремя С-300 по Донецкой (подробнее).

2. Командующий ВМС об ударах западным оружием по РФ: Украина скорее бы победила. Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что Украина могла бы скорее выиграть войну, если бы получила от западных партнеров разрешение использовать дальнобойное оружие их производства для ударов по военным целям на территории России (подробнее).

3. Фигурант дела о хищении 1,5 млрд грн на ВСУ назвал подозрение "бессмысленным". К вечеру 27 января Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заявили, что должностные лица Министерства обороны и их сообщники разворовали почти 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что среди фигурантов – Александр Лиев (подробнее).

4. Россияне вербуют иностранных студентов на войну против Украины: как выглядит схема. В последнее время в плен к украинским защитникам часто попадают иностранцы, завербованные россиянами в ряды оккупационного войска. В ходе общения с такими пленными удалось выявить ряд факторов, указывающих на то, что захватчики имеют организованную схему склонения иностранных студентов к подписанию контракта с Вооруженными силами РФ (подробнее).

5. ВСУ: РФ имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Большинство ударов наносит баллистикой. Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что в настоящее время в России остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Также он подчеркнул, что Россия производит около 100 ракет в месяц (подробнее).

6. Декларация Зеленского-2022: доход президента и его семьи втрое уменьшился. Президент Владимир Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. Доходы президента и его семьи уменьшились с 10,8 млн грн в 2021 году до 3,7 млн в 2022 году (подробнее).

7. Франция сможет предоставлять ВСУ 3000 снарядов ежемесячно – Минобороны. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, возглавлявший украинскую делегацию во время первого заседания Коалиции артиллерии в Париже, заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155-мм ежемесячно (подробнее).

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