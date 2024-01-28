Сім головних новин України та світу на 19:00 28 січня

Доходи президента та його родини зменшилися з 10,8 млн грн у 2021 році до 3,7 млн у 2022 році, а Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155-мм щомісяця

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

1. Сили оборони знищили чотири з восьми "шахедів", окупанти били "Іскандерами" та С-300. Сили оборони знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня. Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині та трьома С-300 по Донеччині (детальніше).

2. Командувач ВМС про удари західною зброєю по РФ: Україна швидше б перемогла. Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що Україна могла б швидше виграти війну, якби отримала від західних партнерів дозвіл використовувати далекобійну зброю їхнього виробництва для ударів по військових цілях на території Росії (детальніше).

3. Фігурант справи про розкрадання 1,5 млрд грн на ЗСУ назвав підозру "безглуздою". Надвечір 27 січня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заявили, що посадовці Міністерства оборони та їхні спільники розкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що серед фігурантів – Олександр Лієв (детальніше).

4. Росіяни вербують іноземних студентів на війну проти України: як виглядає схема. Останнім часом у полон до українських захисників часто потрапляють іноземці, які були завербовані росіянами до лав окупаційного війська. Під час спілкування з такими полоненими вдалося виявити низку факторів, які вказують, що загарбники мають організовану схему схиляння іноземних студентів до підписання контракту зі Збройними силами РФ (детальніше).

5. ЗСУ: РФ має близько 900 високоточних далекобійних ракет. Більшість ударів завдає балістикою. Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що наразі у Росії залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет. Також він наголосив, що Росія виготовляє близько 100 ракет на місяць (детальніше).

6. Декларація Зеленського-2022: дохід президента і його родини втричі зменшився. Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки. Доходи президента та його родини зменшилися з 10,8 млн грн у 2021 році до 3,7 млн у 2022 році (детальніше).

7. Франція зможе надавати ЗСУ 3000 снарядів щомісяця — Міноборони. Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який очолював українську делегацію під час першого засідання Коаліції артилерії у Парижі, заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155-мм щомісяця (детальніше).

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