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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 июля

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 июля - Фото
Разбитая колония в Еленовке. Фото: скриншот из видео

1. РОССИЯ УДАРИЛА ПО ОСТАНОВКЕ В НИКОЛАЕВЕ КАССЕТНЫМИ СНАРЯДАМИ: ПЯТЬ ПОГИБШИХ, 13 РАНЕНЫХ. Российские оккупанты ударили с временно оккупированной территории Херсонской области по прифронтовому Николаеву из реактивных систем залпового огня, рассеяв по городу кассетные боеприпасы (подробнее).

2. "ДАЙТЕ ВСУ ТАНКИ И ATACMS". В США ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ВИДЕО С КАСТРАЦИЕЙ УКРАИНСКОГО ПЛЕННОГО. Старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро призвал дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и современные танки на фоне появления видео с кастрацией россиянами украинского пленного (подробнее).

3. МОРАТОРИЙ ДО КОНЦА ВОЙНЫ. РАДА ЗАПРЕТИЛА ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ. Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Срок действия моратория – на время военного положения плюс шесть месяцев (подробнее).

4. "ДОСТАНЕМ ВСЕХ". У ЗЕЛЕНСКОГО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ВИДЕО С НАНЕСЕНИЕМ УВЕЧИЙ ПЛЕННОМУ ИЗ ВСУ. Украина достанет всех российских военных, которые причастны к пыткам украинских пленных, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (подробнее).

5. РОССИЯ ОБСТРЕЛЯЛА КОЛОНИЮ С ПЛЕННЫМИ В ЕЛЕНОВКЕ, ЧТОБЫ СКРЫТЬ ПЫТКИ И РАССТРЕЛЫ — ГЕНШТАБ. Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. Погибли более 50 украинских пленных и были ранены еще около 75, в том числе бойцы полка Нацгвардии "Азов" (подробнее).

6. СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ СОВЕТСКИЕ ТАНКИ — МИНОБОРОНЫ СТРАНЫ. Северная Македония безвозмездно передаст Украине танки советского производства и планирует модернизировать собственную армию (подробнее).

7. УБИЙСТВО ПЛЕННЫХ В ЕЛЕНОВКЕ УСТРОИЛИ НАЕМНИКИ ЧВК ВАГНЕРА ПО КОМАНДЕ ПРИГОЖИНА — РАЗВЕДКА. Массовое убийство украинских военнопленных в колонии Еленовки устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Тема дня | ЧВК Вагнера и вранье. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно

Вадим Ребрина
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